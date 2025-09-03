La 38 Feria Nacional del Elote sumará por primera vez la participación conjunta de ejidales y comuneros

La 38 Feria Nacional del Elote en Tlalpan, sumará por primera vez la participación conjunta de ejidales y comuneros

La alcaldía Tlalpan anunció la realización de la 38 Feria Nacional del Elote del 12 al 16 de septiembre en el Parque Ecoturístico Las Maravillas, en San Miguel Topilejo, evento que por primera vez contará con la participación conjunta del comisariado ejidal y el comisariado comunal.La alcaldesa Gaby Osorio indicó que este carácter inédito fortalece a la feria como un espacio de encuentro que impulsa la economía local y refuerza la identidad de los pueblos productores de maíz en la demarcación.

“Será una gran feria, estará increíble. Hemos encontrado mucha disposición y amabilidad para lograr grandes proyectos en beneficio de la comunidad”, afirmó.En esta edición, el estado de Oaxaca participará como invitado especial y se espera la presencia de productores de Topilejo, Xicalco y La Magdalena, reconocidos por su maíz cacahuazintle.Osorio adelantó que en los próximos días se enviarán invitaciones personales a alcaldesas y alcaldes de la capital, así como a legisladores locales, para sumarse a esta celebración.

“Vamos a invitar a todo mundo para que consuman lo local y consuman el mejor elote de nuestra zona”, subrayó.La suma de esfuerzos entre ejidales y comuneros busca dar un nuevo impulso a la feria, colocando en el centro al maíz, cultivo fundamental en la alimentación y la identidad cultural de México.