PAN presenta agenda legislativa: “Trabajamos por el orden y el futuro de la ciudad”

PAN presenta agenda legislativa del segundo periodo de sesiones

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó su agenda para el primer periodo de sesiones del segundo año de la III Legislatura, de acuerdo con los panistas, es un plan de trabajo que responde a las demandas reales de las y los capitalinos con rumbo, planeación y visión de futuro.

El coordinador de la bancada, Andrés Atayde, informó que la agenda combina responsabilidad y visión de futuro, para que la capital tenga crecimiento y desarrollo económico ordenado, seguro y con oportunidades para todas y todos.

“Mientras Morena busca acumular poder, desde el grupo parlamentario del PAN trabajamos por el orden y el futuro de nuestra ciudad”.

El legislador aseguró que la agenda es producto de un análisis cuantitativo de los problemas de la ciudad y se basa en cinco principales ejes: la seguridad, la salud, el agua, la vivienda y los retos del Mundial 2026.

Atayde, también presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que se trata de temas que realmente preocupan a las y los capitalinos, y señaló que Morena ha improvisado una y otra vez en estos temas, por lo que la bancada propondrá soluciones serias, técnicamente viables y con visión de futuro de ciudad.

Seguridad

El legislador detalló que la seguridad es la primera demanda ciudadana, es por ello que buscarán fortalecer a la policía con mejores condiciones laborales, combatir la extorsión y regular el uso de motocicletas utilizadas en la comisión de delitos.

Además, impulsarán la creación de una Fiscalía Itinerante que acerque la impartición de justicia a barrios y colonias, así como un plan integral de mantenimiento real al Metro, atención a baches y socavones.

Salud

La bancada panista anunció que priorizará la lucha contra el cáncer y presentará iniciativas para impulsar un sistema público de telemedicina, una ley de cuidados y la creación de un banco de tecnologías asistidas para personas con discapacidad, entre otras.

“Morena ha dejado hospitales sin medicinas, sin mantenimiento y con servicios colapsados. Nosotros proponemos un sistema moderno, accesible y humano, como el de Dinamarca’”, señaló Atayde.

Agua

En cuanto al agua, el legislador señaló que la crisis hídrica es el mayor reto de la capital, por lo que exigirá auditorías técnicas y financieras al Drenaje Profundo y al Túnel Emisor Oriente, así como medidas de justicia en el cobro del servicio.

“No podemos seguir permitiendo fugas... El agua debe suministrarse bajo el lente de la justicia, si una colonia no recibe agua, no debe pagar. Eso es la verdadera justicia social”, comentó.

Propondrá proyectos de pavimento permeable, captación pluvial y la creación de un Plan Hídrico integral y sustentable, “pendiente desde hace años”.

Vivienda

El diputado señaló que el acceso a la vivienda debe resolverse con planeación y reglas claras, “no con parches como el Bando Uno”.

“Creemos desde el PAN que las y los chilangos merecen vivienda digna; impulsaremos créditos accesibles, consultas ciudadanas para nuevas construcciones y sanciones severas a obras irregulares”.

Además se comprometió a promover más vivienda pública y privada acompañada de escuelas, hospitales y parques.

Mundial 2026

Atayde aseguró que la capital todavía no está lista para el Mundial de Fútbol, aseguró que se trata de una oportunidad, no de un problema, pero se ha convertido en un reto mayúsculo para la Ciudad de México.

Por ello, durante este periodo de sesiones propondrán medidas para garantizar transparencia en el gasto público, seguridad, movilidad, servicios y promoción turística, de modo que el evento deje un legado positivo y beneficios directos para las familias capitalinas.

“Queremos un Mundial seguro, ordenado y con precios justos en hospedaje, restaurantes y bares. El beneficio debe sentirse en cada familia y no en unos cuantos bolsillos”.

Finalmente, el coordinador de las y los panistas subrayó que la agenda fue construida en unidad, con visión técnica y responsabilidad democrática, “es una agenda seria, no son ocurrencias ni improvisaciones, es clara y concisa que responde a las verdaderas demandas ciudadanas”.