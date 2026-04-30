Tlalpan instala consejo infantil y realiza toma de protesta de alcalde por un día

La alcaldía Tlalpan realizó una jornada con motivo del Día de la Niña y el Niño en la que se llevó a cabo la toma de protesta de un alcalde infantil por un día y la instalación de un consejo consultivo integrado por niñas, niños y adolescentes.

La alcaldesa Gaby Osorio encabezó la ceremonia en la que Ian Jesús Juárez Lagunes asumió de manera simbólica el cargo de Alcalde Infantil 2026 por un día, tras haber sido electo por el concejo de la demarcación. Como parte de la actividad, el menor se integró a la agenda institucional para conocer el funcionamiento del gobierno local.

De forma paralela, se instaló el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNAT) para el periodo 2026-2027, órgano que forma parte del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Según lo informado durante la sesión, este consejo contará con un programa anual de trabajo en coordinación con instituciones académicas, sector privado y organizaciones civiles.

Tlalpan instala consejo infantil y realiza toma de protesta de alcalde por un día

En el evento también se entregó una cartilla lúdica sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, así como constancias a las y los integrantes del consejo. Además, se integraron nuevos participantes a este órgano.

Autoridades locales señalaron que entre los proyectos que se impulsarán desde este espacio se encuentra el denominado “Parque de las Infancias”, el cual se plantea a partir de propuestas de las y los integrantes del consejo.

En la jornada participaron representantes del DIF Ciudad de México y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como funcionarios de la alcaldía.

Como parte de las actividades, también se realizó una audiencia infantil en la que niñas y niños expresaron opiniones y propuestas relacionadas con su entorno.

Asimismo, se anunció un proyecto de remodelación de las 19 bibliotecas de la demarcación, con un enfoque dirigido a hacer estos espacios más accesibles para la niñez.