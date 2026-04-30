Qué hacer en CDMX en mayo 2026: festivales, conciertos, expos y planes imperdibles para toda la familia

La CDMX está lista para recibir mayo como una especie de temporada alta de actividades: flores, música en vivo y planes que compiten entre sí por que los visites.

Durante este mes, la capital mexicana ofrece una agenda que mezcla eventos culturales, festivales gastronómicos, conciertos y actividades gratuitas, convirtiendo cualquier día en una excusa perfecta para salir.

Festivales en CDMX mayo 2026 que no te puedes perder

Festival de Flores y Jardines 2026

Uno de los eventos más instagrameables del año regresa con instalaciones florales que transforman zonas como Polanco en galerías vivas. Este 2026, el enfoque gira en torno a los jardines mexicanos, con arcos, esculturas y experiencias sensoriales que mezclan naturaleza y diseño.

Feria del Taco en Cuajimalpa

Esta feria reúne una amplia variedad de tacos, desde los clásicos hasta versiones más experimentales, con entrada libre y ambiente familiar.

La ola más grande del mundo

Un evento que mezcla actividad física y espectáculo: miles de personas formando una ola humana desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

Festival del Helado en Coyoacán

Este evento de productos artesanales se realizará junto al Festival Colores de México y el Mundo. Serán dos días de actividades en el Centro de Convenciones Churubusco con entrada gratuita.

Conciertos y música en vivo

La cartelera incluye desde artistas internacionales hasta talento nacional, con presentaciones en recintos icónicos.

Entre los conciertos destacados están shows en lugares como el Palacio de los Deportes y la Arena CDMX, con nombres que abarcan pop, regional y electrónica.

Concierto para peques en Bellas Artes

La Orquesta Sinfónica Nacional presenta un concierto pensado para niñas y niños mayores de tres años.

Ópera de Pinocho en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes se llenará de fantasía y nostalgia con “Las Aventuras de Pinocchio”, un espectáculo de ópera basado en la historia escrita por Carlo Collodi.

Concierto sinfónico en homenaje a Juan Gabriel

La Orquesta Sinfónica Camerata Opus 11 presentará un concierto que recordará al Divo de Juárez.

Actividades gratis en CDMX mayo 2026

Rodadas y eventos familiares

Desde paseos ciclistas para niños hasta actividades al aire libre, mayo trae opciones pensadas para disfrutar en familia.

Exposiciones y talleres

Museos y centros culturales ofrecen experiencias interactivas, desde talleres creativos hasta exposiciones que conectan con la historia y el arte contemporáneo.

Mayo no da paso al aburrimiento. Este mes, la capital tiene decenas de ofertas para todos los gustos y edades. En pocas palabras: quedarse en casa en mayo es casi un desperdicio de calendario.