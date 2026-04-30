Caen 2 de “La Unión Tepito” que balearon a hombre en la Morelos

Detenido Israel Aldair Hernández Caballero. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Israel Aldair Hernández Caballero de 22 años y Roberto Mendoza Jiménez de 17 años de edad, integrantes de “La Unión Tepito” quienes atacaron a balazos a un hombre de 24 años, en la calle Pintores, de la colonia Morelos.

Al tratar de escapar ingresaron a una vecindad en la que se localizaron 80 kilos de marihuana; además, están vinculados a delitos de extorsión, homicidio, robo y narcomenudeo en las zonas centro y norte de la Ciudad de México.

Una vez que escaparon, ingresaron a una vivienda ubicada en las calles Labradores y Ferrocarril de Cintura, en la misma colonia, lugar al que los uniformados se dirigieron y en el área común los interceptaron.

Ahí les aseguraron un arma de fuego corta con un cargador y dos cartuchos útiles; además, en el sitio aseguraron dos costales color azul, siete bolsas de plástico color negro de diferentes tamaños y tres vitroleros, todos que contenían marihuana, con un peso aproximado de 80 kilogramos.

Israel Aldair Hernández Caballero cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2024 por delitos contra la salud, y tiene una presentación ante el Ministerio Público en el 2018 por robo a transeúnte con violencia.