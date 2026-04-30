Alcaldía Cuauhtémoc amplía red de “Puntos Violeta” en hoteles previo al Mundial 2026

A poco más de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Alcaldía Cuauhtémoc informó sobre la ampliación de su red de “Puntos Violeta”, espacios destinados a brindar apoyo a mujeres en situación de riesgo.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer la instalación de tres nuevos puntos en hoteles de la demarcación, con el objetivo de reforzar la atención tanto a habitantes como a visitantes ante el incremento esperado de turismo durante el evento internacional.

Los nuevos espacios se ubican en el Hotel Arena, en la colonia Doctores, así como en los hoteles H Fabiola y Río, ambos en la colonia Obrera. De acuerdo con la autoridad local, el personal de estos establecimientos recibió capacitación para ofrecer atención inicial y canalizar casos a las instancias correspondientes.

Los “Puntos Violeta” funcionan como sitios de auxilio donde mujeres y niñas pueden solicitar apoyo inmediato. El personal está instruido para brindar resguardo temporal, contención emocional y orientación.

Con estas incorporaciones, la alcaldía suma 438 espacios de este tipo distribuidos en comercios, hoteles, oficinas y espacios públicos. La administración local indicó que prevé continuar con la expansión de la red en las próximas semanas, con la meta de alcanzar 500 puntos antes del inicio del Mundial.