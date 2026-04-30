Edomex implementa medidas preventivas ante temporada de lluvias y ciclones 2026

Hoy No Circula CDMX y EDOMEX | martes 2 de septiembre Intensas lluvias en la madrugada en algunos puntos del sur de la capital. (Rogelio Morales Ponce)

El Gobierno del Estado de México informó que implementa acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2026, con el objetivo de reducir riesgos y posibles afectaciones a la población.

A través de la Coordinación General de Protección Civil estatal, las autoridades indicaron que estas medidas incluyen la identificación de zonas de riesgo, el monitoreo constante de condiciones meteorológicas y la coordinación con autoridades municipales.

La información fue dada a conocer por el titular de Protección Civil estatal, Adrián Hernández Romero, tras su participación en la Reunión Nacional “Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026”, realizada en Boca del Río, Veracruz.

Según los pronósticos presentados durante dicho encuentro, se espera una actividad significativa en el océano Pacífico, lo que refuerza la necesidad de mantener vigilancia y estrategias de prevención en distintas regiones del país.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán trabajando en conjunto con instancias federales y municipales para atender posibles contingencias y proteger a la población, sus bienes y su entorno.