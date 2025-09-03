Se normaliza el servicio en la Línea A del Metro tras afectaciones por lluvias

qq qq (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el servicio en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, se encuentra ya restablecido en toda su extensión, luego de las interrupciones registradas por las fuertes lluvias en la zona oriente de la capital.

Durante la tarde del martes y parte del miércoles, la acumulación de agua en vías y zonas aledañas obligó al Metro a suspender parcialmente el servicio, especialmente en el tramo comprendido entre Guelatao y La Paz. Equipos técnicos realizaron trabajos de desagüe y limpieza para garantizar condiciones seguras en la operación de los trenes.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, reconoció el esfuerzo del personal para agilizar los trabajos y permitir la reapertura completa de la línea. “Gracias al compromiso de las brigadas técnicas, logramos retirar el agua en tiempo récord y con ello restablecer el servicio sin mayores complicaciones para los usuarios”, señaló.

Desde la noche de este miércoles, los trenes circulan con normalidad en los 18 kilómetros de la Línea A, por lo que los usuarios pueden trasladarse sin restricciones desde Pantitlán hasta La Paz. El STC exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, ya que las lluvias previstas para los próximos días podrían generar nuevas afectaciones en la red.

Con ello, la Línea A vuelve a operar de manera continua, después de que miles de usuarios resultaran afectados por los retrasos y el cierre temporal de estaciones.