Asesinan a tres personas en CDMX dos en Tepito y una cerca del Fan Fest del Zócalo (Cuartoscuro)

Elementos de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) informaron del homicidio de un hombre en las calles de la colonia Centro, cerca de las instalaciones del Fan Fest.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que la persona de 21 años de edad, comerciante de la zona, perdió la vida después de ser agredida presuntamente con arma de fuego. Durante las detonaciones, los transeúntes intentaron resguardarse del ataque, mientras que los hombres armados huían de la escena en una motocicleta.

El homicidio ocurrió a seis calles del Fan Fest ubicado en el Zócalo

Los cuerpos de seguridad detallaron que estos hechos ocurrieron a escasas seis calles del Fan Zone, entre las calles Rodríguez Puebla y República de Colombia. Asimismo, señalaron que se continúa con las investigaciones, analizando las grabaciones de la zona para poder identificar a los presuntos responsables.

Atacan a dos personas más en Tepito

Aunado a estos hechos, autoridades policiacas de la CDMX reportaron la tarde de este viernes 26 de junio el asesinato de dos personas más sobre Paseo de la Reforma y calle Ignacio Comonfort, a escasos metros de las letras de Tepito, en el barrio bravo.

Las personas que perdieron la vida se encontraban a bordo de un vehículo que se detuvo en la vía por problemas mecánicos. Al momento de pedir auxilio vial, las víctimas fueron interceptadas y agredidas, perdiendo la vida en el lugar.

Siguen las investigaciones para conocer el paradero de los agresores

Aún no se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero se reveló que se trata de dos hombres de entre 20 y 40 años de edad. Hasta el momento, las corporaciones de seguridad continúan con las indagatorias, por lo que se desconoce el paradero de los agresores.