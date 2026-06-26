¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte este 27 y 28 de junio

En este fin de semana las calles de la Ciudad de México se llenan de color y mucho orgullo, sin dejar de lado la vibra mundialista de nacionales y extranjeros. Descubre algunas de las actividades para compartir en familia este 27 y 28 de junio.

Los programas para el sábado 27 de junio de 2026 son:

Marcha del Orgullo

Prepara tus mejores prendas para salir a las calles de la capital y celebrar la 48.ª edición del Pride. “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, miles de personas desfilarán en una de las avenidas principales de la CDMX para visibilizar la igualdad y la diversidad.

Lugar: Ángel de la Independencia

Hora: 10:00 horas

Costo: Gratis

Tributo a Juan Gabriel y José José

En Iztapalapa se rinde homenaje a dos grandes de la música mexicana con un tributo de rock. La banda Morfeo trae para todos dos funciones en honor a Juan Gabriel y José José, que pondrán a cantar a chicos y grandes.

Lugar: Katya Echazarreta, Museo Yancuic

Hora: 12:00 horas y 14:00 horas

Costo: Gratis

Biodiseño MX. Territorios vivos

Esta exposición en el Museo Franz Mayer ofrece a todos sus visitantes una mirada innovadora al diseño, en donde se podrán observar proyectos con una temática entre el pasado y el futuro con una estrecha relación entre los seres vivos.

Lugar: Museo Franz Mayer

Hora: 10:00 a 15:00 horas

Costo: Desde 130 pesos

La cartelera para el domingo 28 de junio 2026 es:

Concierto de la Orquesta Típica de la Ciudad de México

El Faro Aragón será el recinto que presentará a la Orquesta Típica de la CDMX con el “Concierto de Primavera 2026”, una muestra musical que conquistará a todos los escuchas.

Lugar: Faro Aragón

Hora: 12:00 a 14:00 horas

Costo: Gratis

Amandititita en el Bosque de Chapultepec

La primera sección del Bosque de Chapultepec ofrecerá un concierto con Amandititita, así que no te lo puedes perder.

Lugar: Isleta del Bosque de Chapultepec, Primera Sección

Hora: 12:00 horas

Costo: Gratis

La cancha de los niños

Este fin de semana también los más pequeños van a disfrutar de grandes actividades. En el Papalote Museo del Niño, podrás explorar y aprender del futbol de una manera interactiva con toda la familia.

Lugar: Papalote Museo del Niño

Hora: 10:00 a 19:00 horas

Costo: Desde 120 pesos

Así que ven y disfruta de una agenda diversa de actividades culturales, musicales y familiares para disfrutar la CDMX este fin de semana.