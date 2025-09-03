V. Carranza despliega brigadas para atender afectaciones por lluvias atípicas

Venustiano Carranza despliega brigadas para atender afectaciones por lluvias atípicas

Las lluvias atípicas que se prolongaron por más de ocho horas en la Ciudad de México provocaron afectaciones en diversas colonias de la alcaldía Venustiano Carranza, donde la edil Evelyn Parra ordenó el despliegue de brigadas de Protección Civil, Servicios Urbanos, Obras y Seguridad Ciudadana.

Los equipos realizan labores de desazolve, limpieza y sanitización en calles, patios y cisternas de viviendas dañadas.

Paralelamente, se lleva a cabo un censo de inmuebles para dimensionar el alcance de los daños y brindar apoyos a las familias que perdieron muebles u otros bienes.

En apoyo a esta tarea se instalaron mesas de atención en las colonias más afectadas y más de 800 servidores públicos de distintas áreas colaboran directamente en los domicilios.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SEGIAGUA), entre la tarde y noche del 2 de septiembre se acumularon en la capital más de 10 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a llenar unas 4 mil albercas olímpicas. Ante esta situación, se enviaron camiones hidrosanitarios a los puntos con mayor impacto para reforzar las labores de desazolve en drenajes y coladeras.

La alcaldía permaneció en alerta roja durante la jornada con el fin de que la población tomara precauciones. Los trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de SEGIAGUA y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y continuarán hasta restablecer las condiciones de normalidad.

Las autoridades hicieron un llamado a las vecinas y vecinos a mantenerse atentos a los canales oficiales y colaborar con las brigadas para agilizar las labores de atención y limpieza.