México será sede de la Semana de Acción Climática en octubre

Autoridades de la Ciudad de México y activistas ambientales durante la conferencia “México por el Clima”

Del 8 al 10 de octubre, la Ciudad de México recibirá por primera vez la Semana de Acción Climática México por el Clima, un encuentro internacional que reunirá a más de 250 organizaciones, activistas, juventudes, sector privado, instituciones académicas y organismos públicos para debatir y acordar acciones frente a la emergencia ambiental. El evento tendrá como sede el Bosque de Chapultepec.

De acuerdo con los organizadores, la capital mexicana se suma así a una red de más de 150 ciudades en el mundo que celebran encuentros climáticos de gran escala, entre ellas Londres, Singapur y Nueva York. La agenda contempla 17 ejes temáticos que abarcan desde biodiversidad y descarbonización hasta justicia climática, economía circular, movilidad sostenible y educación ambiental. El propósito, señalaron, es sentar bases de trabajo con miras a 2025 y 2030.

La activista mexicana Xiyé Bastida, reconocida a nivel internacional, señaló que el calentamiento en México avanza a un ritmo más acelerado que el promedio mundial: mientras el planeta se calienta a dos grados por siglo, nuestro país lo hace a 3.2 grados.

“Ya no es raro ver inundaciones, incendios o huracanes intensos; se han convertido en parte de nuestra historia. Las juventudes queremos soñar en el México que merecemos”, advirtió.

La convocatoria busca movilizar a los más de 40 millones de jóvenes que viven en México, pues, como recordó Bastida, “la justicia climática es justicia social”.

Durante la presentación, la empresa L’Oréal México anunció una inversión global de 100 millones de euros para una aceleradora de innovación sustentable, con el fin de apoyar proyectos de PYMES y emprendedores en siete áreas prioritarias, como tecnologías bajas en carbono, resiliencia hídrica y gestión responsable de residuos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó que este evento marcará un hito para la capital y se integrará en la construcción del nuevo programa de acción climática de la ciudad. Recordó que en 2024 se registró la temperatura más alta en la historia de la capital (34.7 grados) y que en la actual temporada de lluvias ya se han activado cuatro veces las alertas púrpura por precipitaciones extremas.

Además, adelantó que su administración continuará con el impulso a la electromovilidad, la recuperación de zonas verdes y la meta de reducir en 50% los residuos para 2030.

“Queremos que esta ciudad se convierta en una ciudad esponja, con huertos urbanos, calles y manzanas verdes, de la mano de la ciudadanía”, afirmó.