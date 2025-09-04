PAN pide a Brugada fechar plan para elaboración del PGD, que estaría listo en junio 2025

Olivia Garza pide que se trace nueva ruta para el PGD de la CDMX

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, proyectar un nuevo camino rumbo a la construcción del Plan General de Desarrollo (PGD) de la capital con fechas de elaboración, consulta, aprobación y publicación.

Olivia Garza, del grupo parlamentario del PAN, aseguró que la solicitud es luego del primer intento fallido que la mandataria planteó para la elaboración de dicho plan.

La legisladora informó que han pasado 284 días del magno evento en el que la jefa de Gobierno dio a conocer las fechas de cada paso.

Recordó que fueron cinco puntos los que dio a conocer y de esos cinco ninguno cumplió, “ya falló en su primer intento, vamos por un nuevo esfuerzo por el bien de la Ciudad, urge este Plan General”, sostuvo.

Para junio 2025 ya estaría elaborado el instrumento

Garza señaló que el 14 de noviembre de 2024, Brugada aseguró que para junio 2025 estaría elaborado este instrumento de planeación y que en junio y agosto serían las consultas.

Posteriormente vendría en septiembre, de este año, la incorporación de las propuestas y finalmente la aprobación del Congreso y su publicación.

Y lamentó que hasta el momento no se tenga ni siquiera un proyecto de Plan, lo que aseguró, afecta a las y los capitalinos.

“Desgraciadamente el hecho de que falle la Jefa de Gobierno implica que el sistema de Planeación siga pendiente para la Ciudad de México, los que están perdiendo son los ciudadanos y la Ciudad. No le falla a la oposición, le falla a los capitalinos”, enfatizó.

Finalmente, la también vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso local, recordó que las consultas para el Plan están programadas por el Instituto de Planeación para noviembre próximo, las cuales durarían -según las estimaciones del Gobierno- dos meses, por lo que es un hecho que en 2025 la Ciudad de México seguirá sin contar con un instrumento de planeación que regirá su futuro.