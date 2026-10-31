Usuarios del Metrobús podrían obtener justificantes por retrasos y fallas en el servicio

Metrobus CDMX

Los usuarios del Metrobús podrían contar con justificantes oficiales para acreditar retrasos ocasionados por fallas mecánicas, accidentes o interrupciones en el servicio, ello, en caso de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México.

La propuesta fue impulsada por la diputada del PAN, Frida Jimena Guillén Ortiz, quien exhortó a las autoridades de este sistema de transporte a implementar un mecanismo gratuito, sencillo y accesible para que las personas obtengan constancias de las demoras y las presenten en sus trabajos o escuelas.

Consecuencias que van más allá de una llamada de atención

Guillén señaló que los retrasos en el servicio pueden ocasionar consecuencias en sus centros de trabajo, escuelas y otras actividades; estas van más allá de una llamada de atención, puede haber descuentos salariales y pérdida de bonos hasta inasistencias a clases o exámenes.

“Un retraso no es contratiempo menor, sino que éste puede alterar compromisos, ingresos y responsabilidades que sí sostienen su vida cotidiana”.

La congresista destacó que madres y padres de familia salen temprano para llevar a sus hijos a la escuela, mientras que miles de estudiantes universitarios y trabajadores, entre otros sectores de la población, planean sus trayectos en el Metrobús para llegar a tiempo a sus destinos.

“¿Qué ocurre cuando una unidad se descompone, se registra un incidente o el servicio se interrumpe? El esfuerzo de quienes salieron con horas y horas de anticipación queda comprometido y cualquier persona puede llegar tarde, aunque haya actuado con responsabilidad. No obstante, llegan a sus labores, a sus trabajos y los jefes, por obvias razones, no están muy contentos con ellos”, recalcó.

Lamentó que pese a que las personas se organizan con varias horas de anticipación, al no contar con un documento oficial que acredite que llegan tarde por retrasos en transporte público, deben explicar por cuenta propia el motivo del retraso.

“Un documento oficial que informe la incidencia, su horario y el tramo afectado puede ofrecer un respaldo objetivo para justificar dicho retraso”, expuso.

Por lo anterior, Guillén Ortiz propuso que el Metrobús aproveche los medios digitales que ya utiliza para informar sobre el estado del servicio y así emita las constancias sin generar gastos adicionales para los pasajeros.

Metro cuenta con un mecanismo similar

Como antecedente, mencionó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cuenta con un mecanismo para solicitar constancias por fallas en su operación a través de internet, por lo que consideró que podría implementarse un procedimiento similar en el Metrobús.

La diputada destacó que el Metrobús conecta zonas habitacionales, centros educativos, áreas laborales y puntos de transferencia con otros medios de transporte, por lo que sus interrupciones afectan las actividades cotidianas de sus usuarios.

El Punto de Acuerdo no se aprobó como de “urgente y obvia resolución” por lo que fue turnado a la comisión correspondiente para su análisis.