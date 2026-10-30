Sobse reporta 2 mil 697 obras en dos años; MC reclama condiciones de trabajadores de limpia

Titular de Sobse rinde informe ante el Congreso CDMX

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que se han realizado 2 mil 697 obras durante los dos primeros años de la actual administración de la Ciudad de México, entre ellas la recuperación de espacios públicos, la construcción de infraestructura para cuidados y la repavimentación de vialidades, así lo informó su titular, Raúl Basulto Luviano.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario detalló que los trabajos incluyen 1.2 millones de metros cuadrados de espacio público recuperado, 636 mil metros cuadrados de infraestructura para cuidados y más de cinco millones de metros cuadrados de repavimentación.

También reportó la recuperación de más de mil 100 equipamientos públicos, la construcción de aproximadamente 100 kilómetros de nueva infraestructura de movilidad y la transformación de más de 1.5 millones de metros cuadrados de fachadas mediante arte urbano.

Basulto Luviano señaló que la obra pública es uno de los principales instrumentos del gobierno de Clara Brugada para avanzar hacia una ciudad de cuidados y reducir las desigualdades territoriales.

En cuanto a las UTOPÍAS, informó que 12 espacios han sido construidos, diez ya están en operación y dos más continúan en construcción. Además, se preparan los proyectos de otros 18, como parte de la meta de alcanzar 100 durante la administración.

A estos espacios se suman las Casas de las 3R, de las cuales 14 ya funcionan: diez dentro de UTOPÍAS y cuatro fuera de ellas. El secretario adelantó que próximamente habrá 57 instalaciones de este tipo en la capital.

Durante los posicionamientos, legisladores de distintas fuerzas políticas reconocieron los proyectos de infraestructura y recuperación de espacios públicos, aunque también señalaron necesidades pendientes en materia de mantenimiento, movilidad y servicios.

Reclaman condiciones de trabajadores de limpia

El cuestionamiento más amplio fue planteado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, quien pidió al secretario revisar las condiciones laborales de los trabajadores de limpia, al denunciar presuntas irregularidades en su contratación, falta de prestaciones y riesgos para su seguridad.

La legisladora solicitó que la dependencia se comprometa a recuperar los uniformes de colores fosforescentes que establecen las disposiciones legales, en lugar de los actuales en color guinda.

Sostuvo que el cambio de vestimenta ha incrementado los riesgos para el personal y aseguró que, de acuerdo con un comparativo realizado por su bancada, durante el sexenio anterior se registraron siete fallecimientos de trabajadores, cifra que ya habría sido superada en aproximadamente un año y medio desde la modificación del uniforme.

Urriza señaló que el informe de la Sobse concentra la información sobre el personal de limpia en las jornadas y el volumen de trabajo, pero no aborda sus condiciones laborales.

También cuestionó la contratación de trabajadores mediante programas sociales como La Casa de Gobierno, Servicios Públicos Cercanos a la Gente; Transformando la Capital, Servicios Públicos Cercanos a la Gente, y Reverdeciendo la Capital.

Afirmó que las personas incorporadas a estos esquemas cumplen jornadas, horarios y reciben instrucciones de superiores, pero no cuentan con derechos laborales como salario mínimo, vacaciones o seguridad social. Por ello, preguntó cuándo serán incorporadas formalmente a la plantilla del gobierno capitalino.

Otro de los señalamientos se dirigió a la subcontratación de servicios. Urriza mencionó a la empresa INGE Arquitectura del Paisaje, a la que identificó como una de las compañías contratadas recurrentemente por la dependencia, y aseguró que trabajadores han denunciado malos tratos y presuntas violaciones a sus derechos laborales y humanos.

Recordó que su bancada presentó una denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por estos hechos; además, entregó al secretario una carta de trabajadores de limpia, junto con información sobre presuntas amenazas contra quienes han denunciado sus condiciones laborales, y pidió dar seguimiento a los casos e investigar las conductas señaladas.

La diputada afirmó que su grupo parlamentario ha presentado al menos siete propuestas legislativas para ampliar los derechos laborales de las personas trabajadoras de la ciudad, las cuales han sido rechazadas por Morena.

El panista Federico Chávez señaló que la dependencia enfrenta retos en una ciudad como la capital, particularmente en la pavimentación de vialidades, el mantenimiento de ciclovías y la rehabilitación de escuelas.

Las bancadas de Morena y partidos aliados reconocieron los trabajos realizados por la dependencia, entre ellos la Calzada Elevada de Tlalpan, la UTOPÍA La Soberana y la Casa de las 3R, en Gustavo A. Madero, así como la instalación de luminarias y la rehabilitación de canchas.