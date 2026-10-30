Trabajadores del IMSS anuncian nueva megamarcha: ¿Cuándo será la próxima movilización?

Megamarcha de trabajadores del IMSS: ¿Cuándo será la próxima marcha? (Estrella Josento)

Este viernes 30 de octubre más de 800 trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participaron en la megamarcha que llegó a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, la megamarcha del IMSS provocó afecciones en viales de Eje Central, Paseo de la Reforma, Balderas, Bucareli y Doctor Río de la Rosa.

¿Cuándo será la próxima marcha de las y los trabajadores del IMSS?

Al término de la marcha de este viernes 30 de octubre, las y los trabajadores del IMSS, confirmaron que su lucha continuará con más movilizaciones; no obstante, hasta el momento no existe una fecha exacta para que vuelva a tomar las calles de CDMX.

Las movilizaciones del personal de IMSS iniciaron desde principios de octubre de 2026, con paros, plantones y marchas; destacando las megamarchas del 13, 14, 21 y 30 de octubre.

Además de la Ciudad de México, se han registrado movimientos en al menos 18 estados del país, entre ellos: Coahuila, Morelos, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Campeche, Sonora, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Durango, Hidalgo.

¿Cuáles son los propósitos de las movilizaciones?

La causa del movimiento de las y los trabajadores del IMSS se debe a las inconformidades que tienen respecto a las condiciones laborarles, abastecimiento de insumos, equipos y recursos para las instituciones, aumento salaria y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); actualmente han recaudado más de 100 mil firmas de 300 mil que estableció Olivos para renunciar.

Asimismo, rechazaron el incremento salarial del 8% anunciado por la dirección del IMSS, ya que se divide en un 4% al sueldo base y 4% en ayuda para la renta; exigiendo entonces un 10% directo al salario tabular.