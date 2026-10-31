Proponen crear Parlamento de Transparencia para dar seguimiento a demandas ciudadanas en CDMX

Congreso de la CDMX

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para crear el “Parlamento de Transparencia, Acceso y Socialización de la Información de la Ciudad de México”, un espacio de participación ciudadana que permitiría identificar las dificultades que enfrenta la población para consultar información pública y dar seguimiento a sus propuestas.

La propuesta, presentada por el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, plantea reformar los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso capitalino, así como adicionar los artículos 61 Bis, 61 Ter, 61 Quáter, 61 Quinquies y 61 Sexies para incorporar este mecanismo al ordenamiento legislativo.

Durante su discurso, el legislador explicó que el objetivo es conocer qué información necesitan los habitantes de la capital, qué obstáculos enfrentan para acceder a ella y cómo pueden atenderse esas dificultades desde las instituciones públicas.

Romo de Vivar señaló que la publicación de documentos oficiales no garantiza por sí misma el ejercicio del derecho a la información, pues las personas también deben poder localizar los contenidos, comprenderlos y utilizarlos.

“Una institución puede publicar miles de documentos y cumplir formalmente con sus obligaciones, pero si una persona no encuentra lo que busca, no entiende lo que lee o no tiene los medios para consultarlo, todavía tenemos un problema que resolver”, expresó.

Su propuesta también contempla establecer reglas para el funcionamiento del Parlamento, la presentación de resultados de cada edición anual y mecanismos para dar seguimiento a los planteamientos ciudadanos.

El diputado sostuvo que no basta con escuchar a la población, sino que las instituciones deben informar qué acciones realizaron a partir de sus propuestas; asimismo, planteó que la transparencia debe permitir a las personas conocer sus derechos, vigilar el uso de los recursos públicos y participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso local, donde será analizada y dictaminada.