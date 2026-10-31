¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 31 de octubre de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex (Pexels)

El Hoy No Circula Sabatino es un programa implementado por las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México.

Las autoridades han recomendado que los automovilistas revisen si sus coches tienen restricciones para circular durante este sábado 31 de octubre, por lo que aquí te decimos qué carros no circulan hoy.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué carros NO circulan hoy sábado 31 de octubre?

Las restricciones del Hoy No Circula Sabatino tienen una vigencia desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas y, de acuerdo al calendario oficial, estos son los coches que no podrán circular durante este sábado 31 de octubre:

Autos con holograma 2 sin importar la terminación de sus placas.

sin importar la terminación de sus placas. Autos con holograma 1 cuya terminación de placas sea número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado?

De acuerdo a los últimos reportes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene contemplado que se active el Doble Hoy No Circula para este sábado, ya que solo se aplica cuando hay contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminación. No obstante, se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales.

¿Qué carros sí circulan este sábado 31 de octubre?

Debido a que no se ha activado el Doble No Circula, los vehículos que sí podrán circular sin restricciones serán los siguientes:

Autos con holograma 00 .

. Autos con holograma 0 .

. Autos eléctricos e híbridos .

. Motocicletas.

Transporte público de pasajeros.

de pasajeros. Vehículos de emergencia , seguridad pública, ambulancias y unidades médicas.

, seguridad pública, ambulancias y unidades médicas. Autos que transporten a personas con discapacidad y cumplan con las regularidades correspondientes.

¿El Hoy No Circula aplica para el Estado de México?

Sí, el Hoy No Circula aplica también en el Estado de México, debido a que este programa tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, por lo que no solo se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, sino también en aquellos municipios del EdoMex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. A su vez, este programa también aplica en los municipios de Toluca y Santiago Tianquistenco.