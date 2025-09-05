CDMX realizará jornadas de Reciclatrón en septiembre

Reciclatrón

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) anunció la realización de tres jornadas del Reciclatrón durante septiembre, en las que se recolectarán residuos eléctricos y electrónicos para su reciclaje seguro.

La iniciativa forma parte de las acciones del gobierno capitalino para promover la educación ambiental y el manejo responsable de los residuos.

Las jornadas se llevarán a cabo en tres sedes: el 5 y 6 de septiembre en la explanada del salón de usos múltiples junto al Teatro de la Juventud, en Álvaro Obregón; el 19 y 20 de septiembre en Canal Nacional Cherokees, en la colonia Nimes; y el 25 y 26 de septiembre en el Instituto Politécnico Nacional, campus Zacatenco, en Gustavo A. Madero. Todas las actividades se realizarán de 9:00 a 16:00 horas.

Durante el Reciclatrón se recibirán aparatos eléctricos y electrónicos en buen estado, limpios y completos, como electrodomésticos pequeños y grandes, equipos de oficina, computadoras, accesorios, celulares, pilas, cargadores, cables, tóners y lámparas. Quedan excluidos focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público y equipos desarmados, rotos o contaminados.

Para empresas e instituciones, Sedema indicó que será necesario realizar un inventario previo de los aparatos que se entregarán mediante un formulario en línea. Los aparatos entregados deberán estar completos para facilitar su reciclaje y aprovechamiento en la fabricación de nuevos productos.