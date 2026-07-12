BJ reporta más de mil desazolves y retiro de 640 toneladas de azolve durante temporada de lluvias

La alcaldía Benito Juárez informó que, como parte del Operativo Lluvias 2026-Blindar BJ 360°, entre enero y julio de este año realizó mil 23 desazolves, 25 sustituciones de la red secundaria de drenaje y el retiro de 400 metros cúbicos de azolve, equivalentes a 640 toneladas de residuos.

La demarcación aseguró que estas acciones buscan reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones y mejorar la capacidad de desalojo de agua en distintos puntos del territorio.

La alcaldía señaló que el operativo es coordinado por personal de las áreas de Servicios Urbanos, Operación Hidráulica, Protección Civil y Blindar BJ 360°, encargadas de atender contingencias derivadas de las lluvias.

También indicó que mantiene identificadas 24 zonas consideradas de atención prioritaria por su susceptibilidad a presentar encharcamientos, principalmente en la zona conocida como “La Corbata”, donde se encuentran colonias como Nativitas, Moderna, Villa de Cortés e Iztaccíhuatl.

Según la información oficial, para la atención de emergencias relacionadas con fenómenos hidrometeorológicos dispone de cuatro equipos hidroneumáticos, dos camiones de volteo, dos malacates manuales, una retroexcavadora, cuatro pipas de agua potable, tres vehículos de emergencia, tres brigadas operativas distribuidas en distintos turnos y 35 elementos especializados.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, afirmó que las labores preventivas y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica forman parte de la estrategia para atender la temporada de lluvias. También señaló que la coordinación entre las distintas áreas operativas ha permitido responder a las precipitaciones registradas en la capital.

El funcionario hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura en la vía pública, al considerar que esta práctica contribuye al taponamiento del drenaje y aumenta el riesgo de inundaciones.

La alcaldía informó además que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para emitir alertas preventivas y que trabaja en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.