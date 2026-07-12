Inauguran Utopía Acatitla con inversión de 119 mdp; beneficiará a más de 47 mil habitantes del oriente





Con una inversión de 119 millones de pesos y una superficie superior a 16 mil metros cuadrados, el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Utopía Acatitla, complejo de servicios públicos que beneficiará de manera directa a 47 mil 492 habitantes de al menos nueve colonias y pueblos originarios del oriente de Iztapalapa.

El nuevo espacio reúne servicios gratuitos de salud, deporte, cultura, educación, cuidados, capacitación para el trabajo y recreación en una de las zonas con mayores rezagos urbanos de la capital. Se trata de la quinta Utopía puesta en operación por la actual administración y forma parte del proyecto para construir 100 Utopías en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Ubicada en el entorno del CETRAM Acatitla y del vaso regulador El Salado, la obra recuperó un espacio que durante décadas estuvo destinado principalmente a infraestructura hidráulica y de transporte, transformándolo en un centro comunitario con enfoque de bienestar, inclusión y desarrollo social.

Sus principales instalaciones incluyen una alberca semiolímpica, áreas de hidroterapia y rehabilitación física, consultorios de medicina general, odontología y ginecología, laboratorio clínico, mastógrafo, Centro de Cuidado de las Emociones, Centro Colibrí para atención de adicciones, Casa de Día para personas adultas mayores, Sala de las Infancias, lavandería comunitaria, comedor popular, Aldea Juvenil, biblioteca digital, aulas de música y danza, canchas deportivas, muro de escalar, pista de parkour, pump track, parque para perros y un jardín mágico nocturno fluorescente de más de 3 mil 300 metros cuadrados.

El complejo también incorpora una estrategia ambiental que incluyó la rehabilitación del entorno del vaso regulador, la colocación de 6 mil metros cuadrados de adoquín permeable, la creación de casi 3 mil metros cuadrados de áreas verdes, la plantación de más de 4 mil 300 especies vegetales, sistemas de captación de agua pluvial, jardines polinizadores y mobiliario urbano reciclado.

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Modelo que concentra derechos y servicios gratuitos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Utopía Acatitla representa una política pública orientada a reducir las desigualdades territoriales mediante infraestructura de alta calidad en las zonas históricamente marginadas.

Explicó que el complejo integra deporte, cultura, salud y el Sistema Público de Cuidados, con servicios completamente gratuitos para la población, particularmente para mujeres, personas adultas mayores, infancias y personas con discapacidad.

Señaló además que este espacio permitirá acceder a consultas médicas, laboratorios clínicos, mastografías, atención psicológica, actividades culturales, talleres, deporte y rehabilitación física sin costo, además de servicios como lavandería comunitaria y comedor popular.

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La mandataria informó que la Utopía permanecerá abierta hasta las 11 de la noche, con el propósito de que las personas que trabajan durante el día puedan utilizar sus instalaciones y participar en actividades deportivas y culturales.

Además, anunció que los primeros 300 niños y niñas inscritos en la alberca semiolímpica recibirán gratuitamente traje de baño, gorro y goggles.

Brugada adelantó además que continuarán las obras para mejorar banquetas, calles y andadores en la zona de Ermita Zaragoza, con el propósito de complementar la transformación urbana del entorno.

Meta de construir 100 Utopías

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, explicó que la construcción enfrentó importantes retos técnicos debido al hundimiento regional y la presencia de grietas provocadas por la sobreexplotación del acuífero.

Indicó que durante casi dos años se realizaron estudios especializados con apoyo de la UNAM y diversos colegios de ingenieros para determinar las zonas más seguras para edificar.

Aunque el predio supera los 16 mil metros cuadrados, explicó que únicamente fue posible construir alrededor de 5 mil metros cuadrados, sin sacrificar el programa integral de servicios previsto para una Utopía.

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Añadió que la obra generó cerca de mil empleos formales durante su construcción y reiteró que el objetivo del Gobierno capitalino es concretar 100 Utopías distribuidas en toda la ciudad.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que el modelo de Utopías surgió en Iztapalapa y hoy se expande a toda la Ciudad de México como una estrategia integral que concentra servicios públicos de bienestar, cultura, educación, deporte y salud en un mismo espacio.

A lo largo del recorrido inaugural también se presentaron proyectos complementarios como la Aldea Juvenil, donde jóvenes de entre 15 y 29 años reciben capacitación en oficios como carpintería, panadería, costura, serigrafía, barismo, tatuaje y producción digital, además de apoyo para concluir sus estudios y acceder a un empleo.

El complejo incorpora además una purificadora de agua con garrafones de 20 litros a un costo de cinco pesos, una tortillería con maíz criollo producido en la Ciudad de México y tiendas de productos agroalimentarios provenientes del suelo de conservación.