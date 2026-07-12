Inician repavimentación de 8.2 kilómetros de vialidades en Cuautepec

La alcaldía Gustavo A. Madero inició la repavimentación de 8.2 kilómetros de dos vialidades principales en la zona de Cuautepec, como parte del programa “La Calle es Nuestra”. De acuerdo con las autoridades, las obras buscan mejorar las condiciones de movilidad y beneficiar a habitantes de 13 colonias, además de atender uno de los principales corredores viales de la zona.

Los trabajos se realizan en dos frentes. El primero abarca la avenida Adolfo López Mateos —que en distintos tramos cambia de nombre a Guadalupe Victoria y avenida General Felipe Ángeles— desde Juventino Rosas hasta el Deportivo Vivero de Cuautepec. El segundo comprende la avenida Brecha Cerro del Chiquihuite, desde Cuautepec Centro hasta la colonia Vista Hermosa, en un tramo aproximado de cuatro kilómetros.

Estas acciones forman parte de un programa de rehabilitación vial para el que fueron adquiridos dos trenes de pavimentación y se contempla una inversión superior a 300 millones de pesos destinada a trabajos de aplicación de asfalto.

Inician repavimentación de 8.2 kilómetros de vialidades en Cuautepec

El proyecto considera la colocación de una nueva carpeta asfáltica de 11 centímetros de espesor, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación para vehículos particulares, transporte público, unidades de emergencia y de carga que utilizan diariamente este corredor.

Las vialidades intervenidas conectan a colonias como Cuautepec Centro, Vista Hermosa, Tlapexco, Cocoyotes, La Casilda, Atlacomulco, Ahuehuetes, Malacates, Ampliación Malacates, El Tepetatal y Juventino Rosas, entre otras. Asimismo, constituyen un enlace con municipios del Estado de México, entre ellos Tlalnepantla de Baz y Tultitlán, por donde diariamente transitan miles de personas.

En un recorrido de supervisión, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, informó que las obras buscan mejorar la movilidad en la zona y ofrecer vialidades en mejores condiciones para quienes se trasladan diariamente por este corredor.

Las autoridades señalaron que, para reducir las afectaciones a la circulación, los trabajos de repavimentación se realizan en horario nocturno, con el fin de mantener el tránsito vehicular durante el día mientras avanzan las labores de rehabilitación.