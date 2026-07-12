Huixquilucan reporta reducción de 13.16% en delitos de alto impacto durante 2026

Elementos policiacos Cuajimalpa - Huixquilucan - Miguel Hidalgo (Rogelio Morales Ponce)

Huixquilucan registró una disminución de 13.16% en los delitos de alto impacto durante los primeros cinco meses de 2026, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 15 Naucalpan, el secretario técnico del consejo, Pedro Guevara Pérez, informó que la reducción corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año.

Delitos con mayor disminución

Entre los delitos que registraron las mayores disminuciones destaca el robo de vehículo automotor, con una baja de 62.3%, seguido del robo a casa habitación, que disminuyó 48.7%.

Asimismo, el robo en transporte público colectivo presentó una reducción de 34.6%, mientras que el robo a transeúnte en vía pública descendió 34.4%. Las lesiones dolosas también reportaron una disminución de 15%.

Fortalecimiento de la seguridad

De acuerdo con la administración municipal, estos resultados responden a la estrategia de seguridad implementada en el municipio, que contempla operativos coordinados con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, además del fortalecimiento de la presencia policial en las tres zonas de Huixquilucan y la capacitación permanente de los elementos.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que estos resultados se suman a la reducción de 44% en la incidencia delictiva registrada entre 2022 y 2025, por lo que aseguró que el municipio mantendrá las acciones para fortalecer la seguridad.

La alcaldesa destacó también el proceso de profesionalización de la corporación policial e indicó que el 99% de los elementos cuenta con el Certificado Único Policial (CUP), requisito que acredita su formación y evaluación para el desempeño de funciones de seguridad pública.

Contreras Carrasco afirmó que el gobierno municipal continuará destinando recursos para reforzar la capacitación, el equipamiento y la coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones y mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva.