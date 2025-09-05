Lluvias favorecen almacenamiento del Cutzamala, está al 75.53%, nivel más alto desde 2016

Las presas siguen incrementando sus niveles de llenado significativamente. Las presas siguen incrementando sus niveles de llenado significativamente. (Cuartoscuro Mario Jasso/Mario Jasso)

Las lluvias torrenciales han favorecido al Sistema Cutzamala que registra su mayor nivel de almacenamiento de los últimos años; al corte del 4 de septiembre se ubica en 75.53%, con 591,045,000 metros cúbicos.

Lo anterior representa un incremento de 11.46 puntos porcentuales desde que inició el año ya que la presa registro en enero de este 2025 un nivel de almacenamiento del 64.07%, luego de afrontar sus niveles más críticos durante 2023 cuando llegó al 26%.

Pese al aumento, el nivel todavía está lejos del 98.09% que se registró a mediados de noviembre del 2016, cuando contaba con 706,736,000 metros cúbicos.

El Sistema Cutzamala es de suma importancia ya que abastece el 20 por ciento del agua de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Nivel de las presas que lo abastecen

Durante esta temporada, dos de las tras presas que lo abastecen también registraron una mejoría significativa; la otra, se mantiene.

Villa Victoria inició el año con el 48.09% de su capacidad, Valle de Bravo con un 67.69% y El Bosque estaba en 71.67%.

Actualmente se encuentran con el siguiente nivel de almacenamiento: Villa Victoria con 70.37%, Valle de Bravo con 81.16 y El Bosque está al 69.30.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el mes de junio rompió récords de precipitaciones de los últimos años.

La dependencia prevé que el nivel siga en incremento durante esta temporada de lluvias que terminará en octubre.