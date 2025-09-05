Naucalpan Realiza Asamblea “Voces por la Igualdad y Contra las Violencias”

El gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, en coordinación con el gobierno de México y las Secretarías de las Mujeres federal y estatal, llevó a cabo la asamblea “Voces por la Igualdad y Contra las Violencias” en San Francisco Chimalpa. El evento, organizado junto al Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, tuvo como objetivo generar políticas públicas que favorezcan a este sector de la población.

Durante su intervención, el alcalde Montoya Márquez reiteró la necesidad de crear políticas públicas para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo e incertidumbre. Subrayó la importancia de brindar un entorno donde la educación y la cultura sean derechos reales para todas y donde la justicia sea cercana y accesible.

Sin embargo, el presidente municipal apuntó que ninguna política pública es suficiente sin la participación activa de las mujeres. “EstaCrimos en este encuentro con mujeres transformadoras con la visión de las Tejedoras de la Patria, voces por la igualdad y contra las violencias, convencidos de que cuando una mujer alza la voz es para defender su historia y abrir camino para todas las que vienen detrás”, agregó.

El objetivo principal de este espacio fue escuchar tanto las propuestas de las mujeres como las realidades que viven en los ambientes familiar, social y laboral. La información recabada servirá para generar estrategias que contribuyan a mejorar sus entornos y garantizar sus derechos de manera efectiva.

Montoya Márquez destacó que en su gobierno la igualdad no se queda en el discurso, sino que es una práctica diaria. “Firmamos una carta compromiso para erradicar cualquier forma de acoso y discriminación dentro de la administración. Contamos con un gabinete paritario por primera vez en la historia, donde las mujeres ocupan la mitad de los cargos directivos”, mencionó como ejemplo de estas acciones.

“La igualdad sustantiva no termina en una inauguración o se queda en un discurso, se empieza aquí, pero se fortalece con lo que sigamos haciendo hacia adelante”, subrayó el alcalde. También mencionó la reciente apertura del Centro LIBRE en la colonia Padre Figueroa, un espacio que garantiza Libertad, Igualdad, Bienestar y Emancipación para las mujeres.

Del mismo modo, reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dos mujeres que desde sus responsabilidades han marcado la diferencia en la lucha por la igualdad y son ejemplo de inspiración para todas.