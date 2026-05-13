Coyoacán recupera espacios para promover la convivencia

Coyoacán rehabilita una treintena de espacios deportivos

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, informó que en la demarcación que gobierna se rehabilitan una treintena de canchas, 18 de ellas con el apoyo de una ONG y una empresa dedicada a la fabricación de pintura.

Lo anterior, con el compromiso de mejorar espacios públicos, fomentar el deporte y la sana convivencia entre la niñez y la juventud, así lo informó a vecinas y vecinos de la colonia Campestre Churubusco, durante la inauguración del Parque ‘Las Campanas’.

Gutiérrez Aguilar dio a conocer que en conjunto y en colaboración con la organización ‘Blue Women Pink Men’, y con PPG Comex, se han recuperado ya 14 canchas deportivas de 18 programadas y 12 más que conforman el proyecto, independientes del convenio.

Aseguró que en dichos trabajos de recuperación hay un trabajo multidisciplinario, pues comprende varias acciones y a especialistas hasta cristalizarse los resultados con el diseño y la obra terminada en cada una de las canchas.

El alcalde detalló que detrás de cada intervención existe una metodología social construida a través de talleres participativos con vecinos, niñas, niños y líderes comunitarios, donde especialistas en disciplinas como antropología, sociología y participación ciudadana ayudan a escuchar, entender y construir junto con la comunidad cómo quieren recuperar sus espacios, explicaron los organizadores.

Durante el evento, el alcalde reiteró su compromiso de continuar con la recuperación de espacios públicos y anunció que durante su gestión continuará la intervención de más canchas en distintas colonias de la demarcación, ya que la recuperación de estos espacios beneficia a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Javier Sosa Mejía, presidente de PPG Comex en Latinoamérica, comentó que llevan ya una década en este tipo de trabajos y colaboraciones con más de 20 millones de personas beneficiadas.

“Nosotros ayudamos a la transformación, al embellecimiento, a la protección y eso es lo que hacemos de corazón”, dijo.

Gutiérrez Aguilar informó que se reforzarán las tareas de repavimentación, de servicios urbanos y muy pronto regresará el programa de mastografías en coordinación con el FUCAM.

Y expresó su agradecimiento a PPG Comex y a la asociación civil ‘Blue Women Pink Men’, quienes trabajan de manera conjunta en la recuperación de esta cancha y de otras 17 más ubicadas en las colonias Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Girasoles II, Educación, Pedregal de Santa Úrsula, Ciudad Jardín y Prado Churubusco, entre otras.

Señaló que, como parte de este convenio de colaboración, se han intervenido un total de 14 canchas equivalentes a 7 mil 433 metros cuadrados con la aplicación de 8 mil 493 litros de pintura, beneficiando anualmente a cerca de 456 mil 816 personas.

Como parte de la rehabilitación se efectuó la pintura de 14 porterías, se intervinieron mil metros cuadrados de muros y muretes; la aplicación de esmalte en 322 metros cuadrados de superficies metálicas.

Además se rehabilitaron ocho porterías con malla ciclónica y de 230 metros cuadrados de malla perimetral y seis tableros de basquetbol.