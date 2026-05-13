Puebla abre módulo del Regitro Civil en la CDMX

Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la inaguración del módulo de atención del Registro Civil de Puebla en la oficina de representación del estado en la Ciudad de México, que tiene el objetivo de acercar los servicios de identidad a los miles de poblanos que radican en la capital del país.

La directora general del Registro Civil de las Personas en Puebla, Nora Esquitín, junto con la representante de Puebla en Ciudad de México, Alexa Heredia, explicó que el módulo brindará certeza jurídica a miles de poblanas y poblanos que, por distintas circunstancias, requieren realizar trámites fundamentales relacionados con su identidad y estado civil sin necesidad de trasladarse al estado.

Entre los servicios disponibles se encuentran: verificación de datos y expedición de extractos de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción (con un costo de 170 pesos por extracto conforme a la Ley de Ingresos del Estado); asesoría personalizada sobre rectificaciones y aclaraciones de actas en el ámbito administrativo y judicial; orientación sobre trámites de extranjería; y acompañamiento para el uso de la plataforma nacional Llave MX, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que permite realizar trámites del registro civil en línea.

El gobernador Armenta informó que ha solicitado a la Secretaría de Gobernación federal la vinculación directa entre sus oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Chicago con el nuevo módulo, para ampliar la gama de servicios disponibles a los paisanos que viven fuera del país