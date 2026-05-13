Transportistas convocan a marcha en CDMX: fecha y hora de la protesta Conoce cuándo será la megamarcha de transportistas, la cual se concentrará en la Ciudad de México (ANTAC/CUARTOSCURO.COM)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó a una megamarcha en la Ciudad de México; conoce todos los detalles sobre esta marcha, incluyendo cuándo y a qué hora será.

La ANTAC convocó para esta marcha a grupos que, de acuerdo con la asociación, forman parte de sectores vulnerables e ignorados.

Entre los convocados se encuentran las madres buscadoras, el sector educativo, el sector salud, campesinos y agricultores, cañeros y ganaderos, pensionados, viudas y huérfanos de compañeros operadores y transportistas, y la sociedad civil organizada.

Marcha de transportistas en la CDMX: ¿Cuándo y a qué hora inicia la protesta?

La marcha de los transportistas, convocada por la ANTAC, se tiene prevista para el próximo miércoles 20 de mayo a las 9:00 de la mañana en la Ciudad de México.

Se espera que, al haberse convocado a un gran grupo de personas, la aglomeración sea masiva. Sin embargo, actualmente se desconoce quiénes asistirán, además de los transportistas.

¿Dónde se manifestarán los transportistas?

De acuerdo con lo informado por la ANTAC, el punto de reunión para la marcha será en el Ángel de la Independencia, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

A pesar de que se ha dado a conocer el punto de reunión, aún se desconoce cuál será la ruta que seguirá esta movilización por parte de los transportistas.

¿Por qué van a marchar los transportistas este 20 de mayo?

En la convocatoria a la megamarcha, la ANTAC informó que el motivo de la concentración es defender los derechos de los grupos convocados.

“Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, el respeto y la defensa de nuestros derechos. Porque México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”.

Asimismo, la ANTAC reveló que la marcha será para exigir, entre otras peticiones, mayor seguridad en las carreteras, más medicamentos y pagos justos para el sector educativo.

“Por la seguridad en carreteras, por la seguridad en las calles, por medicamentos en el sector salud, porque no haya más desaparecidos, por pagos justos al sector educativo, por pagos justos al campo, ¡por un MÉXICO MEJOR!”