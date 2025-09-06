Cuajimalpa presenta a la policía guardabosques; combatirá la delincuencia ambiental

El GCDMX reconoció la labor del alcalde por velar y procurar la biodiversidad, el ecosistema y la cero tolerancia a invasiones al suelo verde

Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, presentó a la Policía Guardabosques, cuya principal tarea será prevenir y combatir la tala ilegal, los asentamientos irregulares y la extracción de recursos.

En esta primera etapa se presentaron 12 policías montados, pero el alcalde informó que ya se están capacitando más para cubrir toda la zona ecológica de Cuajimalpa.

El alcalde aseguró que su gobierno se distingue de otras alcaldías en materia de protección al medio ambiente y señaló que “cuidar la naturaleza es compromiso de todas y todos”.

“Es una realidad, no solo en Cuajimalpa, sino en toda la zona boscosa de la Ciudad, que los delitos ambientales representan un desafío significativo y tenemos que lanzar estrategias firmes y actuar sin titubeos para cuidar los recursos naturales”.

Destaca coordinación entre la alcaldía y el GCDMX

Fue la alcaldía Cuajimalpa, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, que pusieron en marcha un nuevo cuerpo de seguridad entrenado y equipado con la más alta tecnología para prevenir y combatir de manera frontal la delincuencia ambiental.

Durante la presentación de este nuevo cuerpo de seguridad, Orvañanos aseguró que no se limitarán al reaccionar, “actuaremos de manera preventiva para cuidar cada árbol y cada rincón de nuestra flora y fauna”.

Explicó que Cuajimalpa se coordina con la jefa de Gobierno, Clara Brugada y existe una gran apertura de ella y su gabinete para beneficio de esta demarcación en materia de medio ambiente y otros aspectos de la agenda pública.

“Hemos sido muy perseverantes en nuestros proyectos como es la primera Policía Guardabosques en la historia de México; se trata de alineación de prioridades entre el gobierno local y Cuajimalpa”.

En su intervención, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, destacó que el ecosistema en Cuajimalpa es valioso y por ello, la atención prioritaria a este rubro de cuidar la naturaleza.

“Todas las semanas junto con 11 instituciones del Gobierno central, trabajamos en operativos para recuperar hectáreas invadidas en el suelo verde de la Cuidad”.

La funcionaria coincidió con la visión urbana y ecológica de Carlos Orvañanos de cero tolerancia a las invasiones y destrucción del medio ambiente.

“No al crecimiento de la mancha urbana y no podemos solos, necesitamos acciones decididas en todos los niveles de gobierno y contamos con el apoyo indiscutible del alcalde de Cuajimalpa”, concluyó.