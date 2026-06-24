Llama Congreso CDMX a reforzar estrategia contra falsos empleados de la CFE

Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Comisión Federal de Electricidad a implementar campañas permanentes de información y prevención contra el fraude por suplantación de identidad, así como a fortalecer los mecanismos de verificación de su personal y los canales oficiales de atención ciudadana.

La legisladora morenista, Ana Buendía, lamentó que hay delincuentes que utilizan uniformes apócrifos, credenciales falsas y vehículos con logotipos clonados para hacerse pasar por trabajadores de la CFE y exigir pagos inmediatos por supuestas multas, adeudos o irregularidades inexistentes, bajo la amenaza de suspender el suministro eléctrico.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que el fraude es uno de los delitos patrimoniales que mayor atención requiere, registrándose más de 100 mil carpetas anuales a nivel nacional.

La diputada mencionó que la Comisión Federal de Electricidad es un activo estratégico que se debe proteger, porque dicho tipo de engaños afecta principalmente a personas adultas mayores y a familias de zonas populares y rurales, quienes por temor a perder un servicio esencial terminan entregando sus ahorros.

Buendía recordó que la propia CFE ha emitido alertas aclarando que su personal no realiza cobros puerta a puerta, las campañas digitales resultan insuficientes ante la falta de acceso a internet en numerosas comunidades del país.

“La confianza que el pueblo mexicano ha depositado históricamente en la CFE no puede ser utilizada por la delincuencia para vulnerar el patrimonio de las familias. La prevención debe llegar a los hogares, a los espacios públicos y a las comunidades más alejadas”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la coordinación institucional para combatir este delito y proteger la economía de quienes menos tienen.