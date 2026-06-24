¿A qué hora termina la Ley Seca en CDMX? Horario en el que se reinicia la venta de cervezas y vino. (Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que, con motivo del encuentro de la selección mexicana y la selección de República Checa, que se disputará en el Coloso de Santa Úrsula la tarde de este miércoles 24 de junio, dos alcaldías de la capital implementarán la ley seca en diversas zonas.

El partido dará inicio a las 19:00 horas y forma parte del torneo en el que la Selección Mexicana busca mejorar su posición rumbo a los dieciseisavos de final.

¿En qué alcaldías hay ley seca por el Mundial?

Esta medida tiene como objetivo evitar la venta de alcohol en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, Fan Fest y otros espacios de la capital.

La alcaldía Tlalpan contará con restricciones en las colonias aledañas al estadio. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, las demarcaciones que no contarán con la comercialización de bebidas embriagantes son:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

¿En qué horario termina la ley seca en CDMX?

Esta restricción inició este miércoles a las 15:00 horas y concluirá a las 07:00 horas del día jueves 25 de junio. Una vez que se cumpla el horario establecido, los establecimientos autorizados podrán reactivar sus actividades de manera normal y conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades anunciaron que estas medidas aplican únicamente a la venta de bebidas en envases cerrados y para llevar; en establecimientos de comida se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas acompañadas de alimentos al interior de los establecimientos.

El incumplimiento de la medida puede derivar en sanciones para establecimientos y consumidores.