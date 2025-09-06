Ecatepec listo para romper Récord Guinness con mega jornada de limpieza

Ecatepec busca romper Récord Guinness

El Gobierno de Ecatepec convocó a la ciudadanía a sumarse este 7 de septiembre a las 9:00 horas a una jornada histórica de limpieza, cuyo objetivo es romper el Récord Guinness al mayor número de personas recolectando basura de manera simultánea.

De acuerdo con la administración municipal que encabeza Azucena Cisneros Coss, la actividad forma parte de la estrategia integral “Ecatepec limpia es más segura”, diseñada para mejorar la imagen urbana, fortalecer la participación social y fomentar la cultura del cuidado ambiental.

El reto internacional consiste en reunir al mayor número de personas recogiendo papel, latas, botellas y otros desechos en lugares públicos previamente autorizados.

No se permitirá recolectar basura en jardines, domicilios particulares, fábricas, comercios ni vertederos, conforme a las reglas establecidas por Guinness World Records.

El intento deberá cumplir con estrictos lineamientos, entre ellos la certificación de jueces especializados que verificarán la participación simultánea y el conteo de bolsas recolectadas.

Además de la actividad principal, el gobierno local informó que cuadrillas municipales y voluntarios continuarán con labores de limpieza y desazolve en barrancas y vialidades del municipio, como parte de los trabajos de saneamiento ambiental en beneficio de la población.