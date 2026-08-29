Reforestan Parque Nacional de Los Remedios con 200 árboles en Naucalpan

Naucalpan realizó una nueva jornada de reforestación en el Parque Nacional de Los Remedios, con el objetivo de recuperar áreas verdes, aumentar la cobertura vegetal y contribuir a la protección del medio ambiente. La actividad se llevó a cabo en la zona conocida como Parque de la Hoja, donde fueron plantados 200 árboles de diferentes especies forestales y frutales.

En la jornada participaron alrededor de 100 colaboradoras y colaboradores de la empresa Schindler, quienes se sumaron a las actividades de reforestación junto con personal del gobierno municipal. Las acciones fueron coordinadas por la Dirección de Medio Ambiente y forman parte del Programa Municipal de Reforestación, que contempla diferentes actividades durante la presente temporada de lluvias.

El gobierno municipal, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, señaló que estas jornadas buscan contribuir a la recuperación y protección del patrimonio natural de Naucalpan. El Parque Nacional de Los Remedios es una de las áreas naturales importantes del municipio, por lo que conservar sus espacios verdes es una tarea que requiere la participación de diferentes sectores.

Durante la jornada fueron colocados árboles de especies forestales y frutales, con la intención de mejorar las condiciones ambientales de la zona y fortalecer la vegetación existente. Además, algunas de las especies plantadas producirán frutos que podrán servir como alimento para diferentes animales que habitan en el parque.

Entre la fauna que puede encontrarse en esta zona están los cacomixtles y diversas especies de aves, por lo que los nuevos árboles también pueden contribuir a mantener espacios adecuados para estos animales.

La plantación de árboles ayuda a incrementar la cobertura vegetal y puede generar beneficios ambientales, como proporcionar sombra, contribuir a la conservación del suelo y ofrecer refugio y alimento para distintas especies. Las autoridades municipales indicaron que esta actividad forma parte de un programa más amplio que contempla más de 70 jornadas de reforestación durante la temporada de lluvias.

Las acciones se desarrollarán en diferentes comunidades de Naucalpan y tendrán como propósito recuperar áreas verdes, ampliar la cobertura de árboles y fortalecer los llamados corredores ecológicos. Los corredores ecológicos son espacios que permiten conectar diferentes áreas naturales y facilitan el desplazamiento de especies de fauna. Por ello, mantenerlos en buenas condiciones es importante para conservar la biodiversidad.

La jornada también destacó la participación de empresas en acciones de cuidado ambiental. En esta ocasión, los trabajadores de Schindler colaboraron directamente con el gobierno municipal para realizar la plantación de los ejemplares. Las autoridades señalaron que la participación conjunta entre gobierno, empresas y ciudadanía permite realizar más acciones en beneficio del medio ambiente.

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez ha señalado que la recuperación de los espacios naturales es parte de las acciones que se buscan impulsar para mejorar las condiciones ambientales del municipio. La temporada de lluvias representa una oportunidad para realizar actividades de reforestación, debido a que las condiciones de humedad favorecen el establecimiento de los árboles recién plantados. Sin embargo, después de la plantación también es importante dar seguimiento a los ejemplares para garantizar que puedan desarrollarse y mantenerse en buenas condiciones.

Con las jornadas previstas, el gobierno municipal busca recuperar diferentes áreas verdes y aumentar la presencia de árboles en Naucalpan. La reforestación también busca generar beneficios para las futuras generaciones, al conservar espacios naturales y contribuir a que el municipio cuente con áreas verdes en mejores condiciones. De esta manera, la plantación de 200 árboles en el Parque Nacional de Los Remedios representa una nueva acción para fortalecer la vegetación y proteger la biodiversidad de la zona.