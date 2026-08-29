Celebran el Día del Adulto Mayor con música y convivencia en Atizapán

Con música, baile, recuerdos y momentos de convivencia, el DIF Municipal llevó a cabo una celebración con motivo del Día del Adulto Mayor, en la que se reconoció la importancia y el legado de las personas adultas mayores del municipio.

La jornada reunió a adultos mayores, autoridades municipales y familias, quienes disfrutaron de diferentes actividades preparadas especialmente para esta fecha. El objetivo fue ofrecer un espacio de convivencia y reconocer las experiencias y aportaciones que este sector ha realizado a lo largo de los años. Durante el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF Municipal, Elizabeth Rojas Hernández, y el presidente municipal, Emilio Salas Perea, además de integrantes del Cabildo. Las autoridades compartieron con las personas adultas mayores esta celebración y señalaron la importancia de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y generar espacios donde puedan convivir.

Uno de los momentos principales de la celebración fueron las presentaciones musicales que estuvieron a cargo de Cuarto Danzón y del Grupo Tributo a Los Terrícolas. La música permitió que los asistentes recordaran canciones de otras épocas y disfrutaran de una mañana diferente, en la que el baile y la convivencia fueron parte importante de las actividades.

Para las personas adultas mayores, este tipo de encuentros también representan una oportunidad para salir de la rutina, convivir con amigos y familiares y compartir recuerdos. La celebración del Día del Adulto Mayor busca reconocer a quienes forman parte de este sector de la población y destacar la importancia de escuchar sus necesidades y brindarles atención.

Durante la jornada se destacó que las personas adultas mayores cuentan con una amplia experiencia y conocimientos que pueden ser compartidos con las nuevas generaciones. Sus historias y enseñanzas forman parte de la identidad de las comunidades. El DIF Municipal señaló que continuará trabajando para generar espacios de convivencia, atención y bienestar para las personas adultas mayores. Estas actividades forman parte de las acciones que buscan fortalecer la convivencia social y ofrecer alternativas para que este sector pueda participar en actividades recreativas y culturales.

Además de la música, el encuentro permitió que los asistentes pasaran un momento agradable en compañía de otras personas de su edad. La celebración se desarrolló en un ambiente de alegría, donde los participantes pudieron bailar y disfrutar de las presentaciones. La presencia de autoridades municipales también permitió refrendar el compromiso de continuar apoyando a las personas adultas mayores mediante programas y actividades enfocadas en su bienestar.

El presidente municipal, Emilio Salas Perea, y la presidenta del DIF Municipal, Elizabeth Rojas Hernández, participaron en esta jornada junto con integrantes del Cabildo, quienes acompañaron a los asistentes durante la celebración. El evento también sirvió para recordar que el bienestar de las personas adultas mayores requiere de acciones constantes y de espacios donde puedan sentirse incluidos dentro de la comunidad.

Desde el DIF Municipal se destacó que continuarán impulsando actividades que permitan fortalecer la convivencia y atender las necesidades de este sector de la población. La celebración terminó entre música, baile y recuerdos, dejando un espacio para reconocer a las personas adultas mayores y agradecer las aportaciones que han realizado a sus familias y comunidades.

De esta manera, el municipio celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada dedicada a la convivencia y al reconocimiento, en la que la música fue uno de los principales elementos para reunir a las familias y brindar un momento especial a quienes forman parte de este importante sector de la población.