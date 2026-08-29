Lamenta Morena ausencia del PAN en foro de Ley de participación ciudadana con Copacos

Legisladores locales realizan foro con Copacos

La diputada local de Morena, Ceci Vadillo, lamentó que las y los legisladores del PAN no se presentara durante el Foro de Información y Análisis de la Ley de Participación Ciudadana, un ejercicio de gran importancia para escuchar las propuestas de reformas de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Me parece muy triste que no todos los partidos nos tomemos en serio esta iniciativa, estos foros y la participación de ustedes porque todos los partidos fueron invitados pero no todos los partidos están aquí escuchándoles y eso es algo que me parece muy triste por lo que ya decían que se trata pues de que haya pluralidad en la construcción de esta iniciativa”, señaló Vadillo Obregón.

Lo anterior, ante más de 200 vecinos de las colonias y pueblos como Reforma Social, Polanco, Loma Hermosa, Popo, Unidad Legaria, Anáhuac, Las Lomas, Tacubaya, Granada, Pensiles, Popotla y Anzures, entre otras.

La morenista afirmó que en la construcción de la Ley de Participación Ciudadana se fortalecerá a las Copacos y se garantizará que el presupuesto participativo sea de las y los vecinos evitando que el gobierno y los partidos políticos se entrometan.

Para concluir señaló que la escucha es de gran utilidad porque se conocen las necesidades de las y los vecinos de primera mano.

“Hoy sabemos dónde están las principales dolencias como en temas de las atribuciones de la alcaldía, en qué se puede gastar le presupuesto, cuál es el papel de las empresas, cómo revisamos la equidad de género, en fin, todo lo que ustedes plantearon hoy, nosotros sabemos que es ahí donde tenemos que trabajar”, destacó.

Para finalizar, insistió en la importancia de renovar la ley, hablar del papel de los Copacos y revisar el papel del presupuesto participativo para evitar que éste sea utilizado para fines partidistas.