Reperforación de pozo permitirá llevar más agua a familias de Ecatepec

Más de 25 mil habitantes de la colonia Jardines de Morelos serán beneficiados con los trabajos de reperforación realizados en el pozo Ignacio Allende, con los que se busca aumentar el suministro de agua potable en esta zona de Ecatepec. De acuerdo con información del gobierno municipal, los trabajos permitirán incorporar 40 litros de agua por segundo a la red de abastecimiento, con la finalidad de mejorar el servicio para las familias que viven en la zona.

La obra forma parte de las acciones que se realizan para atender uno de los principales problemas que enfrentan diferentes comunidades de Ecatepec: la falta de agua. Con la incorporación de un mayor volumen de agua a la red, las autoridades buscan reducir las afectaciones que tienen las familias cuando se presentan problemas de abastecimiento.

El pozo Ignacio Allende se encuentra en Jardines de Morelos, una de las zonas del municipio que concentra una importante cantidad de habitantes. Por ello, la rehabilitación de esta infraestructura representa una acción para mejorar la distribución del líquido. Los trabajos de reperforación consistieron en intervenir el pozo para aumentar su capacidad y permitir que pueda aportar una mayor cantidad de agua a la red municipal.

La incorporación de 40 litros por segundo representa un aumento en la disponibilidad del recurso para la población que depende de la infraestructura hidráulica de la zona. Las autoridades municipales señalaron que el objetivo principal es que las familias puedan contar con un servicio de agua más constante y reducir los periodos en los que tienen dificultades para obtener el líquido.

El acceso al agua potable es una de las principales necesidades de la población, especialmente en municipios con una alta cantidad de habitantes como Ecatepec. Por esta razón, las autoridades han planteado diferentes acciones para mejorar la infraestructura y fortalecer el abastecimiento. Los trabajos también buscan aprovechar de mejor manera los recursos disponibles y mejorar la capacidad de los pozos que forman parte de la red de suministro.

El gobierno municipal destacó que estas acciones se realizan bajo la administración de la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, quien ha señalado la importancia de atender las necesidades de las comunidades. Asimismo, se destacó la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar acciones relacionadas con el acceso al agua y el bienestar de las familias.

Con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, más de 25 mil personas tendrán un beneficio directo al contar con una mayor cantidad de agua incorporada a la red. Para los habitantes de Jardines de Morelos, contar con un mejor suministro puede representar una mejora en sus actividades diarias, ya que el agua es necesaria para tareas básicas como preparar alimentos, realizar la limpieza y mantener la higiene de las familias.

La falta de agua también puede generar gastos adicionales para los hogares que necesitan adquirir el líquido mediante pipas u otras alternativas cuando el suministro de la red es insuficiente. Por ello, aumentar la capacidad de los pozos es una de las medidas que pueden ayudar a mejorar el abastecimiento en las zonas donde existe una mayor demanda.

Las autoridades municipales indicaron que continuarán realizando trabajos para fortalecer la infraestructura hidráulica y atender las necesidades de las distintas comunidades de Ecatepec. La reperforación del pozo Ignacio Allende se suma a estas acciones y busca que el agua disponible pueda llegar a más habitantes.

El objetivo, señalaron las autoridades, es continuar trabajando para garantizar un mayor acceso al agua y evitar que las familias de Ecatepec tengan que enfrentar problemas constantes por la falta del servicio. De esta manera, la incorporación de 40 litros por segundo a la red representa una acción enfocada en mejorar el suministro y beneficiar a miles de habitantes del municipio.