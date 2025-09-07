Este lunes inicia entrega de desayunos escolares del DIF CDMX en planteles públicos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México comenzará este lunes 8 de septiembre la entrega de desayunos escolares correspondientes al ciclo 2025-2026 en escuelas públicas de preescolar, primaria y en los Centros de Atención Múltiple de educación especial, inscritas en el Programa de Alimentos Escolares (PAE).

A diferencia de años anteriores, cuando los apoyos alimenticios se otorgaban a partir de la cuarta semana del ciclo lectivo, en esta ocasión la distribución inicia en la segunda semana. Además, como parte de una mejora en el menú, se incorporará verdura deshidratada un día a la semana en la modalidad fría, con el propósito de fortalecer el valor nutricional de las raciones.

De acuerdo con el DIF capitalino, mil 140 planteles solicitaron y aceptaron las condiciones del programa, lo que permitirá beneficiar a 171 mil 564 alumnos. El esquema contempla la entrega de cereal, leche y fruta durante cuatro días, y un día con la adición de verdura deshidratada.

El organismo detalló que actualmente el 14 por ciento de los planteles inscritos opera con alimento caliente y el 86 por ciento con alimento frío. La meta para este ciclo es alcanzar a más de 495 mil niñas y niños de alrededor de mil 900 escuelas públicas de la Ciudad de México.