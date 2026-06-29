Presenta Morena denuncia formal contra legisladores del PAN por “estafa de enseres”

Denuncia Morena a legisladores del PAN

Legisladores locales de Morena presentaron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) una queja formal contra el Partido Acción Nacional y dos de sus diputados locales (Daniela Álvarez Camacho y Andrés Sánchez Miranda) por operar un esquema piramidal de venta de enseres domésticos disfrazado de programa social en colonias de Tlalpan y Xochimilco.

La denuncia solicita la apertura de un procedimiento especial sancionador y la adopción de medidas cautelares inmediatas y acredita que los legisladores panistas utilizaron su nombre, imagen, cargo y los recursos de sus módulos legislativos para promover y comercializar tinacos, calentadores solares, colchones y electrodomésticos bajo la apariencia de apoyos subsidiados. Los precios cobrados a la ciudadanía son iguales o superiores a los de mercado. No existe ningún subsidio público detrás.

“La comisión les da una comisión. Por cada venta, los diputados del PAN reciben una jugosa ganancia. Nosotros nos preguntamos: ¿Ese dinero a quién cae? ¿Es un financiamiento paralelo? Que desde luego rechazamos y las autoridades deberán actuar para combatirlo”, comentó el vocero de Morena, el diputado Paulo García.

Detalló que el núcleo de la denuncia es el uso del cargo público como palanca de un negocio privado y señaló que los diputados del PAN no gestionaron un programa de gobierno, sino que montaron una red de distribución comercial usando la credibilidad que sus escaños les otorgan ante ciudadanas y ciudadanos que confían en ellos.

Dio a conocer que la organización detrás del esquema, Sumando Oportunidades A.C., es operada de facto por Jovani Miguel León Cruz, exalcalde panista de Tlaxcoapan, Hidalgo, con cinco causas penales activas y una condena de dos años y seis meses de prisión por desvío de recursos públicos y después de ser sentenciado fue contratado como asesor de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

La queja documenta publicaciones, videos y catálogos difundidos en Facebook, X y TikTok en los que los diputados panistas aparecen promoviendo productos bajo frases como “apoyando a las vecinas y vecinos” y “a bajo costo para apoyar la economía de las familias”, mientras una red de distribuidores percibe comisiones de hasta 250 pesos por enser entregado, según una “Lista de Reciprocidades para Enlaces Regionales” con membrete oficial de la propia organización.

El número de teléfono publicado como contacto de ventas coincide con el número oficial del módulo legislativo de la diputada Álvarez Camacho registrado ante el Congreso local.

Por lo anterior, Morena solicitó al IECM medidas cautelares inmediatas para detener la difusión del material, así como la apertura de diligencias para investigar el origen de los recursos utilizados en la operación.

Los legisladores de morena señalaron que el proceso electoral local 2026-2027 es el marco que le da urgencia a la denuncia, y aseguraron que el posicionamiento que los diputados panistas construyeron mediante esta red equivale a propaganda electoral financiada por las propias víctimas del engaño.

“No vamos a permitir que se sigan cometiendo violaciones en normatividad electoral. Desde actos anticipados de precampaña, promocionando su imagen e indirectamente llamando al voto. Traemos ya la certificación que hizo el instituto sobre las publicaciones en redes...No pueden negar los actos”, afirmó el representante de Morena ante el IECM, Carlos Vázquez.

Además, se informó que no es el primer esquema de esta naturaleza que se documenta en el PAN de la Ciudad de México; recordaron que el llamado cartel inmobiliario reveló cómo operadores y funcionarios panistas utilizaron el control de alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo para hacer negocios con bienes inmuebles.

“El #RotoPAN replica la misma lógica sobre un mercado distinto y con víctimas distintas: familias de colonias populares que necesitan un tinaco y confían en que su diputada las está apoyando”.

Para finalizar, señalaron que Morena llegará hasta las últimas consecuencias y llamaron a quienes hayan adquirido productos a través de este esquema a acudir a las diputaciones de Morena en el Congreso de la CDMX para recibir orientación y apoyo.