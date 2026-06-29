Pensión Hombres Bienestar CDMX: confirman nuevo pago para hombres de 60 a 64 años y revelan el calendario por letra Pensión Hombres Bienestar CDMX:

Buenas noticias para los hombres de entre 60 y 64 años inscritos en la Pensión Hombres Bienestar de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas dieron a conocer el calendario oficial para el depósito del apoyo correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, el cual comenzará a entregarse a partir del 1 de julio.

Al igual que ocurre con otros programas sociales, los depósitos no se realizarán el mismo día para todos los beneficiarios. El dinero será dispersado de manera escalonada con base en la primera letra del apellido paterno, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar saturaciones.

¿Quiénes recibirán el depósito en julio?

El apoyo está dirigido a los hombres de 60 a 64 años que viven en la Ciudad de México y que ya forman parte del padrón de beneficiarios del programa.

Si cumpliste con el proceso de incorporación y tu registro fue aprobado, el depósito llegará directamente a la tarjeta asignada para recibir este apoyo, siguiendo las fechas establecidas por las autoridades capitalinas.

Así será el calendario de pagos por letra

El Gobierno de la Ciudad de México informó que los depósitos comenzarán el martes 1 de julio y continuarán durante los días siguientes de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

A: miércoles 1 de julio.

miércoles 1 de julio. B: jueves 2 de julio.

jueves 2 de julio. C: viernes 3 y lunes 6 de julio.

viernes 3 y lunes 6 de julio. D, E y F: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. G: miércoles 8 y jueves 9 de julio.

miércoles 8 y jueves 9 de julio. H, I, J y K: viernes 10 de julio.

viernes 10 de julio. L: lunes 13 de julio.

lunes 13 de julio. M: martes 14 y miércoles 15 de julio.

martes 14 y miércoles 15 de julio. N, Ñ y O: jueves 16 de julio.

jueves 16 de julio. P y Q: viernes 17 de julio.

viernes 17 de julio. R: lunes 20 y martes 21 de julio.

lunes 20 y martes 21 de julio. S: miércoles 22 de julio.

miércoles 22 de julio. T, U y V: jueves 23 de julio.

jueves 23 de julio. W, X, Y y Z: viernes 24 de julio.

Esta modalidad de pago escalonado ya se utiliza en otros programas sociales y permite distribuir los recursos de manera ordenada.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Hombres Bienestar?

La Pensión Hombres Bienestar busca brindar un respaldo económico de $3,000 pesos a hombres de entre 60 y 64 años residentes en la capital del país, ayudándolos a cubrir parte de sus gastos cotidianos antes de incorporarse a la pensión universal para adultos mayores.

El apoyo económico se entrega de forma bimestral mediante depósito bancario a los beneficiarios registrados.

¿Cómo puedo inscribirme en el programa?

El Gobierno de la Ciudad de México publica convocatorias periódicas donde informa las fechas, sedes y módulos habilitados para realizar el registro de nuevos beneficiarios. Entre los documentos que generalmente solicitan las autoridades se encuentran: