Marina asegura en Ecatepec tres inmuebles utilizados para huachicol

Tres inmuebles asegurados en Ecatepec relacionados con investigaciones por robo de combustible (Semar)

Combate a robo de combustible — Elementos de la Marina Armada de México (Semar), en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aseguraron en el municipio mexiquense de Ecatepec, tres inmuebles presuntamente relacionados con el robo de combustible o huachicol, donde fueron aseguradas una pipa, decenas de vehículos y otras unidades utilizadas para la extracción ilícita del hidrocarburo, además de la detención de una persona.

El operativo responde a dos órdenes de cateo relacionadas con una investigación por el delito de robo de hidrocarburos y estuvo coordinado por conducto de la Región Naval Central.

En las acciones de combate al huachicol en un primer inmueble fue detenida una persona en un inmueble donde fueron asegurados un camión tipo pipa con capacidad para 5 mil litros, un vehículo habilitado como taxi y un camión de transporte público.

Un segundo inmueble también fue asegurado y del que ya contaba con una carpeta de investigación previa.

Un tercer inmueble también fue asegurado y donde las autoridades localizaron 26 vehículos que quedaron bajo resguardo de la autoridad federal. El detenido y los bienes asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial que continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

La Secretaría de Marina refrendó su compromiso de continuar colaborando con las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, como en el caso de Ecatepec, para combatir los delitos que afectan el patrimonio de la nación y fortalecer el Estado de derecho en beneficio de la población.

En estas acciones participaron elementos del “Grupo de Operaciones Especiales” (GOES), Policía Municipal y Tránsito de Ecatepec, Personal Naval de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación de la FGJEM, personal de Seguridad Física y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Crónica de Hoy 2026