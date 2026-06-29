Tienda ISSSTE Zaragoza, una opción de ahorro para las familias del oriente de la Ciudad de México

En medio del incremento constante en el precio de los productos de la canasta básica, la Tienda ISSSTE Zaragoza se mantiene como una opción para quienes buscan cuidar su economía sin dejar de adquirir artículos de primera necesidad. Aunque por muchos años se pensó que estos establecimientos eran exclusivos para derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), actualmente cualquier persona puede realizar compras en sus instalaciones.

Durante un recorrido por la sucursal Zaragoza fue posible observar una constante afluencia de clientes, donde predominó la presencia de adultos mayores, quienes recorrían los pasillos comparando precios y aprovechando las promociones disponibles. Sin embargo, también se observó la llegada de familias y personas de distintas edades que acudían para realizar la despensa o comprar productos específicos para el hogar.

Desde el exterior de la tienda es posible identificar una estrategia para atraer a los consumidores. Sobre la reja principal se exhiben anuncios con ofertas en productos de consumo diario, entre ellos el jitomate saladette a 23.90 pesos por kilogramo, la manzana Golden a 47.50 pesos, el vinagre blanco de 3.9 litros a 47.50 pesos y el pan tostado Bimbo a 31.90 pesos. Estas promociones permiten que los clientes conozcan algunos de los precios antes de ingresar al establecimiento.

Al entrar, un gran Pizarrón de Ofertas recibe a los compradores con descuentos en una amplia variedad de productos. En él se anuncian promociones en artículos de higiene personal, papel sanitario, pañales, refrescos, bebidas, productos de limpieza, electrodomésticos como ventiladores, estufas y lavadoras, además de diversos artículos para el hogar. La variedad de ofertas busca responder a las necesidades de distintos tipos de consumidores, desde quienes realizan una compra rápida hasta quienes hacen la despensa completa.

Tienda ISSSTE Zaragoza, una opción de ahorro para las familias del oriente de la Ciudad de México

Durante el recorrido también se realizaron entrevistas a algunos compradores. Una de las personas consultadas explicó que no visita la tienda de manera frecuente, aunque reconoció que los precios son competitivos frente a otras cadenas comerciales. Señaló que existe una diferencia en algunos productos, aunque consideró que su visita había sido ocasional.

Otro consumidor aseguró que sí acude de manera habitual porque encuentra productos económicos y considera que los precios le permiten ahorrar en sus compras. Además, destacó que la tienda está abierta para todo el público y no únicamente para derechohabientes del ISSSTE, por lo que cualquier persona puede realizar sus compras sin restricciones.

El mismo comprador explicó que otro de los motivos por los que elige esta sucursal es su ubicación, ya que le resulta cercana a su domicilio. También mencionó que cuenta con estacionamiento, lo que facilita acudir a realizar compras sin las complicaciones que suelen presentarse en otras zonas comerciales.

La presencia mayoritaria de adultos mayores refleja la importancia que este tipo de establecimientos mantiene para pensionados, jubilados y personas que buscan hacer rendir mejor su presupuesto. Muchos de ellos revisaban cuidadosamente las promociones y comparaban precios antes de seleccionar sus productos, mientras que las familias recorrían los pasillos con carritos de supermercado realizando compras más amplias para abastecer sus hogares.

Tienda ISSSTE Zaragoza, una opción de ahorro para las familias del oriente de la Ciudad de México

La sucursal también destaca por ofrecer alimentos, productos de limpieza, artículos de higiene personal, bebidas, medicamentos de libre venta y diversos productos para el hogar, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan realizar varias compras en un mismo lugar.

En un contexto donde el costo de la canasta básica continúa siendo una preocupación para miles de familias mexicanas, las Tiendas ISSSTE representan una opción que combina precios competitivos con promociones permanentes. La estrategia de colocar anuncios visibles desde el exterior y mantener un pizarrón con ofertas al interior facilita que los consumidores identifiquen rápidamente los descuentos disponibles.

Aunque la percepción de que únicamente los trabajadores del Estado pueden comprar en estos establecimientos aún persiste entre algunos ciudadanos, la realidad es que las Tiendas ISSSTE reciben diariamente a personas de distintos sectores de la población interesadas en aprovechar sus precios.

Tienda ISSSTE Zaragoza, una opción de ahorro para las familias del oriente de la Ciudad de México

Los testimonios recabados y la afluencia observada durante el recorrido muestran que la Tienda ISSSTE Zaragoza continúa siendo un espacio donde el ahorro es uno de los principales motivos de compra. Para muchos adultos mayores representa una forma de administrar mejor su pensión, mientras que para las familias se ha convertido en una alternativa para enfrentar el incremento en los precios de los productos básicos.

Con promociones visibles, una amplia variedad de mercancías y acceso para todo el público, la Tienda ISSSTE Zaragoza mantiene su presencia como una opción de compra para los habitantes del oriente de la Ciudad de México, quienes encuentran en este establecimiento una oportunidad para hacer rendir mejor su economía sin sacrificar la calidad de los productos que llevan a casa.