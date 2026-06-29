Reporte vespertino Metro CDMX ¿Qué líneas tienen marcha lenta hoy?

Uno de los sistemas de transporte público con más afluencia en la Ciudad de México es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que moviliza a millones de personas en el Valle de México y la zona Metropolitana.

Se estima que diariamente transporta alrededor de 4.6 millones de usuarios y, cada mes se tiene un registro de 100 millones de pasajeros.

¿Qué líneas del metro tienen retrasos?

A través de las redes sociales, usuarios de la red de transporte público de la capital han reportado retrasos considerables en la Línea A.

Asimismo, el Metro anunció a todos los usuarios que en la ruta Morada de la red, que corre de Pantitlán a La Paz, fue retirado un convoy para su revisión.

Líneas del metro que circulan lento por las lluvias

Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la CDMX, a las 15:00 horas del lunes 29 de junio la red informó que se ha implementado marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y B. El tránsito lento de los trenes garantiza un trayecto seguro para todos los usuarios.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/fHwTopcNIg — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 29, 2026

Además, las autoridades recomiendan tomar previsiones y atender las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas. También invitan a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier eventualidad y cambios en el servicio.