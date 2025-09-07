Renuevan el Parque de los Periodistas Ilustres en Venustiano Carranza

El Parque de los Periodistas Ilustres, considerado uno de los más grandes de la alcaldía Venustiano Carranza, fue renovado este fin de semana mediante labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento encabezadas por la alcaldesa Evelyn Parra.

De acuerdo con la demarcación, los trabajos incluyeron poda de arbustos y árboles, pintura, limpieza profunda, así como rehabilitación de esculturas e infraestructura. El espacio, que cuenta con bustos de periodistas ilustres, una velaria, áreas infantiles, más de 600 postes de luz y una amplia variedad de especies arbóreas y plantas, fue reacondicionado con el propósito de ofrecer un entorno más seguro y atractivo para las familias de la zona.

En la jornada participaron más de 800 funcionarias y funcionarios de distintos niveles de la alcaldía, quienes intervinieron los más de 60 mil metros cuadrados que conforman este parque emblemático.

La alcaldesa señaló que estas acciones buscan fortalecer la convivencia comunitaria y garantizar espacios públicos de calidad en beneficio de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.