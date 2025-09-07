Supervisan 23 establecimientos nocturnos en CDMX; clausuran cinco y suspenden cuatro

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

Como parte del operativo “La Noche es de Todos”, el Gobierno capitalino verificó entre el 4 y el 7 de septiembre un total de 23 bares, centros nocturnos y establecimientos similares en distintas alcaldías de la ciudad, con el propósito de reforzar la seguridad y revisar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Las inspecciones se realizaron en Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Tlalpan, en respuesta a denuncias ciudadanas relacionadas con alteraciones al orden público, consumo de alcohol en la vía pública y presunta venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en algunos casos se detectó el retiro indebido de sellos de suspensión, lo que derivó en la clausura de cinco establecimientos y la suspensión temporal de cuatro más. Una persona fue presentada ante el Ministerio Público.

Los operativos abarcaron colonias como San Andrés Totoltepec, Santa Úrsula Xitla, Chimalcóyotl, Atlántida, Copilco Universidad, Xotepingo, Villa Quietud, San Pablo Tepetlapa, Escandón, Anáhuac, San Bartolo Ameyalco, San Miguel Chapultepec, Pedregal de Santo Domingo, Narvarte Poniente, Moderna, Del Valle, Nápoles e Independencia.

Además de las revisiones, se ofreció orientación a administradores y responsables de los locales para fomentar el respeto a la normativa y promover condiciones seguras en la vida nocturna.

Las acciones se llevaron a cabo sin incidentes, con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.