Azucena Cisneros anuncia Festival Cultural de Ecatepec con participación de Julieta Venegas

Más de 200 artistas participarán en la segunda edición del Festival Cultural “El Viento Nos Une”, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre en 18 sedes de Ecatepec, con actividades gratuitas para la población.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, presentó la cartelera durante su conferencia de prensa semanal, donde destacó que el festival busca impulsar el talento local y acercar diferentes expresiones artísticas a los habitantes del municipio.

Entre los artistas invitados se encuentra Julieta Venegas, quien compartirá escenario con artistas de Ecatepec. También participarán agrupaciones y exponentes como Tex Tex, Patita de Perro, Azuki, Banda Bostik, Orquesta Nacional de Jazz, Son Rompe Pera, Nina Galindo y Triciclo Circus Band, entre otros.

La alcaldesa señaló que uno de los objetivos principales es brindar espacios importantes a los artistas ecatepenses para que puedan mostrar su trabajo ante el público.

“Queremos que el talento local tenga grandes escenarios”, señaló Cisneros Coss, quien también destacó que algunas de las presentaciones se realizarán en espacios que han sido recuperados para la población.

Durante la presentación, Azuki, artista que vive en Ecatepec, recordó sus inicios en el municipio y explicó que comenzó a rapear en el Parque del Reloj, ubicado en San Cristóbal. La artista destacó la importancia de llevar el arte a diferentes lugares y reconoció el crecimiento que ha tenido la cultura en Ecatepec.

El festival también contempla la participación directa de los habitantes en diferentes actividades. Entre ellas se encuentra el desfile inaugural, la elaboración de una ofrenda monumental y la preparación de pan de muerto en dos hornos artesanales.

El desfile se realizará el próximo 28 de octubre, desde el Puente de Fierro hasta el Palacio Municipal. De acuerdo con los organizadores, contará con la participación de 21 comparsas y 10 esculturas monumentales.

Otra de las actividades será la elaboración de una ofrenda monumental y dos hornos en forma de calavera, construidos con adobes fabricados en centros comunitarios del municipio.

Estos hornos serán instalados en la explanada municipal, donde se realizará un taller masivo para que los asistentes puedan preparar pan de muerto mientras conocen más sobre el origen y significado de esta tradición relacionada con el Día de Muertos.

Benjamín González Pérez, organizador del festival, explicó que el evento tendrá dos vertientes principales. La primera estará enfocada en la participación directa de la población, mientras que la segunda estará relacionada con las presentaciones de artistas invitados.

La cartelera incluirá diferentes géneros y expresiones artísticas, como música infantil, sonidera, música afromexicana, rock urbano, jazz, reguetón, hip hop, freestyle, trova, electrónica, stand up, circo y cabaret.

También se realizará un homenaje al cantautor Gabino Palomares, quien estaba contemplado para participar en el festival, pero falleció el pasado 30 de septiembre.

González Pérez señaló que el festival busca mostrar la diversidad cultural que existe en Ecatepec y ofrecer actividades para diferentes públicos.

Entre los artistas que formarán parte de la programación también se encuentran La Changa, El Palomar y otros exponentes de diferentes géneros musicales.

Las autoridades municipales informaron que todos los eventos serán gratuitos y se implementará un operativo de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades y la asistencia de las familias.

Con esta segunda edición de “El Viento Nos Une”, el Gobierno de Ecatepec busca fortalecer la participación de los habitantes en actividades culturales y ofrecer escenarios tanto para artistas locales como para invitados.

La cartelera completa y los detalles de las sedes podrán consultarse a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de Ecatepec.