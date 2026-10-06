Atizapán realiza jornada de esterilización para perros y gatos

Para promover el cuidado responsable de los animales de compañía, la Unidad de Control y Bienestar Animal llevó a cabo una Jornada de Esterilización Canina y Felina en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La actividad tuvo como finalidad acercar a las familias servicios relacionados con el bienestar animal y fomentar una cultura de tenencia responsable entre los habitantes.

Durante la jornada, perros y gatos pudieron recibir atención para llevar a cabo su proceso de esterilización, una medida que forma parte de las acciones de cuidado y control de la población de animales de compañía.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades buscan facilitar el acceso de la población a servicios veterinarios y promover que las personas que tienen mascotas asuman una responsabilidad sobre su cuidado.

La jornada fue organizada por la Unidad de Control y Bienestar Animal, que continúa con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los animales que forman parte de las familias del municipio.

La esterilización es una de las medidas utilizadas para evitar la reproducción no controlada de perros y gatos. También puede contribuir a reducir el número de animales que terminan en situación de calle.

Además de la atención veterinaria, las jornadas permiten acercar información a los propietarios sobre la importancia de brindar a sus mascotas alimentación adecuada, atención médica, vacunación y espacios seguros para vivir.

El cuidado responsable de los animales de compañía también implica que sus propietarios estén atentos a sus necesidades y eviten situaciones que puedan poner en riesgo su salud o bienestar.

Las autoridades de Atizapán destacaron que el bienestar animal requiere de la participación de la sociedad, ya que las acciones realizadas por las instituciones deben complementarse con el compromiso de las familias.

Por ello, este tipo de jornadas buscan generar una mayor conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar a perros y gatos desde que son integrados a un hogar.

La esterilización también es considerada una herramienta para prevenir el crecimiento de la población de animales sin hogar. Cuando existen perros y gatos que se reproducen sin control, aumenta la posibilidad de que algunos terminen en las calles o sean abandonados.

En este sentido, las campañas y jornadas de esterilización permiten atender una parte de esta problemática mediante servicios dirigidos directamente a los animales de compañía.

Durante la actividad, la Unidad de Control y Bienestar Animal mantuvo el acercamiento con las familias participantes para brindar atención y promover prácticas de cuidado responsable.

El gobierno municipal señaló que continuará impulsando acciones relacionadas con el bienestar de los animales y la participación ciudadana.

Estas actividades también buscan que la población reconozca que tener una mascota implica responsabilidades que deben mantenerse durante toda su vida.

Entre ellas se encuentran proporcionar alimentación, atención veterinaria, mantener sus espacios limpios y seguros y evitar el abandono.

La jornada forma parte de los esfuerzos para construir un municipio donde el bienestar animal tenga un papel importante dentro de las acciones públicas.

Las autoridades también invitaron a los habitantes a mantenerse atentos a futuras campañas y servicios que sean anunciados por la Unidad de Control y Bienestar Animal.

Con estas acciones, Atizapán de Zaragoza busca promover una cultura de tenencia responsable y fortalecer los servicios destinados al cuidado de perros y gatos.

La Jornada de Esterilización Canina y Felina representa así una alternativa para que las familias puedan acceder a servicios de atención para sus animales de compañía y, al mismo tiempo, contribuir a prevenir la reproducción no controlada.

De esta manera, las autoridades municipales mantienen acciones enfocadas en el bienestar animal y en generar mayor conciencia entre los habitantes sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales de compañía.