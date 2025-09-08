Diputados morenistas y el IPDP trabajan para presentar el Plan General de Desarrollo

Encuentro para impulsar el PGD

Con la finalidad de definir los trabajos interinstitucionales y la ruta para la presentación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, legisladores morenistas del Congreso capitalino; el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), y la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) tuvieron un encuentro,

Esta reunión surge luego de que la diputada panista, Olivia Garza, presentara ante el pleno una iniciativa para que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, haga un nuevo anuncio en donde marque nuevas metas, con fechas específicas para la elaboración, consulta, aprobación y publicación del Plan General de Desarrollo. Ya que las fechas anunciadas por la mandataria, ya pasaron.

En su intervención, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, Xóchilt Bravo, expresó que una de las prioridades de la bancada guinda es la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, porque ello permitirá fortalecer el citado Plan, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital del país.

Buscan un ordenamiento colectivo

“Ojalá pudiéramos generar un flujograma para precisar dónde estamos y hacia dónde debemos llegar. Debemos crear el ordenamiento de manera colectiva. Es mejor hacerlo de esta forma, para evitar que luego haya quienes digan que se les dejó fuera. Desde el Congreso de la Ciudad vamos a coadyuvar para avanzar en este tema”, manifestó la representante popular.

El legislador morenista Luis Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, externó el compromiso de la comisión que encabeza para impulsar el análisis y la dictaminación de la Ley de Ordenamiento Territorial, como base del Plan General de Desarrollo capitalino, cuyo propósito es disminuir las desigualdades en diversos rubros.

La titular del IPDP, Patricia Ramírez Kuri, coincidió en la importancia del trabajo conjunto, con el pleno respeto de las atribuciones y facultades de cada instancia, para sacar adelante los instrumentos legislativos que permitirán dar sustento al Plan General de Desarrollo.