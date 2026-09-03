Tlalnepantla amplía su red de apoyo alimentario con nueva Cocina del Bienestar en El Arenal

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla inauguró una nueva Cocina del Bienestar en la colonia El Arenal, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la alimentación, la salud comunitaria y la economía de las familias del municipio.

Durante la ceremonia de apertura, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, señaló que el programa busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y a precios accesibles.

El alcalde destacó que las Cocinas del Bienestar representan un componente importante de la estrategia de justicia social del municipio, al dirigir recursos y servicios públicos hacia sectores de la población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Con la apertura de la sede en El Arenal, la administración municipal continúa con la expansión de este programa en distintos puntos de Tlalnepantla, con el objetivo de consolidar una red institucional de apoyo alimentario.

Las Cocinas del Bienestar ofrecen menús variados y balanceados, elaborados bajo estándares de higiene y calidad, además de contar con supervisión especializada para contribuir a una alimentación adecuada de las personas usuarias.

Pérez Cruz sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a atender de manera directa la carencia alimentaria y promover hábitos de consumo saludables entre las familias.

Con la ampliación de estos espacios, la administración de Tlalnepantla pretende generar condiciones que permitan a más habitantes acceder a una alimentación digna, al tiempo que se fortalece la atención social en las comunidades con mayores necesidades.