Sheinbaum destaca rehabilitación de 24 pozos para mejorar abasto de agua potable en Ecatepec

La rehabilitación de 24 pozos que permanecían fuera de funcionamiento representa una de las principales acciones para recuperar y mejorar la red de distribución de agua potable en Ecatepec, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que estos trabajos forman parte de las acciones emprendidas para atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó garantizar el suministro de agua potable a 868 familias de 38 colonias del municipio, cuyos habitantes promovieron un amparo ante la falta del servicio.

“Rehabilitamos 24 pozos de agua que no estaban en funcionamiento, ya están operando en Ecatepec y se está haciendo un trabajo muy importante para la rehabilitación de la red de distribución de agua potable”, explicó Sheinbaum.

A principios de agosto, el Gobierno Municipal de Ecatepec reportó que la cobertura de agua potable mediante la red de distribución había alcanzado 85 por ciento, frente al aproximadamente 35 por ciento con el que inició la actual administración.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss explicó que la rehabilitación de los 24 pozos constituye una de las obras prioritarias para mejorar el suministro y que los trabajos se realizan con recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

A estas acciones se suma la reperforación de cinco pozos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los cuales tres ya fueron entregados a la población.

Las obras hidráulicas forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, uno de los principales proyectos de la administración federal para atender el rezago social y de infraestructura en esta región.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el oriente del Estado de México permaneció abandonado durante varias décadas, pese a encontrarse cerca de una de las regiones con mayor generación de riqueza del país.

El proyecto contempla una inversión superior a 25 mil millones de pesos para incrementar el suministro de agua en distintos municipios del Estado de México y en algunas zonas de la Ciudad de México.

Entre las áreas que podrían beneficiarse se encuentran Iztapalapa, la zona norte de Gustavo A. Madero y Tlalpan, donde se busca aumentar el volumen de agua mediante el Acuaférico.

La presidenta afirmó que estas zonas concentran algunos de los principales problemas de desabasto de agua potable en los hogares.