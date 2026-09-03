Vinculan a proceso al “Topo Tanzanio” por narcomenudeo en Iztapalapa e Iztacalco

Detenido "El Topo". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de José Enrique “N”, alias “El Topo”, generador de violencia e integrante de “Los Tanzanios”, grupo con presencia principalmente en Iztapalapa e Iztacalco, relacionado con la venta y distribución de droga, así como con homicidios, secuestros y extorsiones.

“El Topo” es señalado del delito de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión con fines de comercio.

De acuerdo con la investigación, el 26 de agosto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban labores de vigilancia en la colonia Jacarandas, alcaldía Iztapalapa, cuando observaron que “El Topo” presuntamente entregó una bolsa con droga a otro hombre. Al marcarle el alto, José Enrique “N” abordó un vehículo e intentó huir, pero fue alcanzado y detenido.

Durante la intervención, los policías aseguraron diversos envoltorios con sustancias, dinero en efectivo y un vehículo. El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público incorporó las entrevistas de los policías que realizaron la detención y dictámenes periciales en química practicados a las sustancias aseguradas. Con los datos de prueba reunidos, fue vinculado a proceso de José Enrique “N”, quien permanecerá en prisión preventiva. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.